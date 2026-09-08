Tras las nuevas imputaciones, la familia de Faustino insiste en el proyecto para regular las escuelas de verano

A más de un año de la muerte de Faustino Díaz Crimi , su familia volvió a poner en el centro de la escena las responsabilidades que rodearon aquella tragedia. El niño tenía 5 años cuando, el febrero de 2025, asistió a la escuela de verano del Club Marista y murió ahogado sin que nadie advirtiera lo que estaba ocurriendo.

La investigación judicial ya había dejado cuatro personas imputadas y ahora sumó a otras dos. Para María José Crimi , madre de Faustino, se trata de un avance que llegó después de un insistente reclamo de la querella y de la familia. En diálogo en Libre de Humo por la 105.5 MDZ Radio , explicó por qué estas nuevas imputaciones vuelven a poner bajo discusión el funcionamiento de las escuelas de verano y el cuidado de los chicos.

“Debido a una insistencia por parte de la querella y la familia, la fiscal de homicidios Andrea Lazo imputó a estas dos nuevas personas”, explicó Crimi. Con estas incorporaciones, son seis los imputados en la causa que investiga las circunstancias que terminaron con la muerte del pequeño.

Faustino Diaz Crimi, tenía 5 años y asistia a la escuela de verano del Marista Rugby Club.

Anteriormente, habian sido imputados cuatro personas por homicidio culposo por no vigilar y cuidar del niño lo que “derivó en su ahogamiento en el sector de 1,90 metros de profundidad del natatorio y en posterior muerte”

La Justicia determinó que el encargado de la pileta (en su rol como responsable de los bañistas), la profesora y los dos auxiliares que estaban a cargo del grupo de los niños de 5 y 6 años no cumplieron con sus deberes y responsabilidades del día de la muerte del niño.

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Dos coordinadores imputados

De acuerdo con lo señalado por la madre, los nuevos acusados ocupaban lugares vinculados directamente con la organización de la colonia. Se trata de David Manuel Bullaude Diaz, coordinador general de la empresa que administraba las distintas escuelas de verano “Move No More Excuses”, y Leandro Martín Cappa Robles, quien estaba al frente de la sede de la escuelade verano del Club Maristas.

Crimi consideró que la decisión representa un paso importante porque, según explicó, ambos tenían responsabilidades relacionadas con la coordinación de las actividades y el cuidado de los menores.

“Ellos eran los responsables de coordinar las actividades y los responsables de cuidar a nuestros hijos”, sostuvo la madre.

Para la familia, la incorporación de estas dos personas a la investigación no solamente implica un avance en el expediente de Faustino. También abre una discusión más amplia sobre quiénes deben responder cuando una actividad destinada al cuidado de niños funciona sin las condiciones necesarias.

Una ley para que las escuelas de verano tengan reglas claras

En paralelo con el avance judicial, la familia de Faustino lleva adelante otro objetivo: lograr que las escuelas de verano sean reguladas por ley en Mendoza.

Crimi destacó el acompañamiento de la senadora Adriana Canó, quien impulsó un proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado. La iniciativa fue modificada a partir de las reformas solicitadas por la Cámara de Diputados y ahora la familia espera que finalmente se sancione y pueda llegar al ejecutivo.

María José Crimi y Adriana Cano. Milagros Lostes - MDZ

“Nuestro deseo máximo es poder llegar a este verano con la ley aprobada para que las escuelas sean reguladas”, afirmó.

La propuesta busca establecer requisitos mínimos para el funcionamiento de estos espacios y generar un registro de las escuelas de verano, de manera que quienes desarrollen la actividad queden debidamente identificados y documentados en caso de situaciones como la de Faustino.

Para Crimi, esa informació pudo haber facilitado la investigación en el caso de su hijo. “En este caso hubiese sido mucho más fácil y más rápido llegar a las imputaciones de los verdaderos responsables”, señaló.

Quiénes estarán a cargo y en qué condiciones

La madre de Faustino explicó que el proyecto apunta a establecer cuestiones que hoy considera fundamentales para garantizar la seguridad de los niños.

Entre ellas mencionó la necesidad de conocer quiénes son los responsables de cada establecimiento, dónde funciona la escuela, cuáles son las condiciones edilicias y qué características tiene la pileta, en aquellos lugares donde exista una.

También planteó la importancia de determinar cuántos chicos quedan a cargo de cada docente y cuál es su experiencia para trabajar con grupos de menores.

Pero hay un punto que Crimi considera indispensable: la capacitación frente a una emergencia.

La familia de Faustino, busca que se regulen todas las escuelas de verano en Mendoza

“Todos los docentes que estén a cargo de los niños deberían tener conocimientos, curso de RCP y saber cómo actuar en una situación de emergencia”, remarcó.

La iniciativa también contempla controles sobre las instalaciones para determinar si realmente resultan adecuadas para las edades de los chicos que concurren.

En ese sentido, la madre de Faustino puso el foco especialmente en las piletas. “Quizás en el Club Marista las instalaciones eran aptas para niños de cierta edad, mayores de 12 años, pero no para niños de cuatro o tres años que no hacen pie en la pileta, es algo lógico, es sentido común, tenian que tomar otras medidas de seguridad. No necesitás una ley para regular eso”, sostuvo.

“Parece que no aprendemos”

La madre también cuestionó que la empresa que estaba a cargo de la escuela de verano continuara funcionando durante el verano pasado, pese a lo ocurrido con Faustino.

“La empresa no fue sancionada y durante el verano pasado continuó ejerciendo su función. Por eso parece que no aprendemos”, expresó.

Ahora considera que las nuevas imputaciones pueden marcar un precedente para quienes decidan organizar este tipo de actividades.

“Esto va a marcar un antecedente para todas aquellas personas que con buena intención quieran construir una escuela de verano, pero que sean conscientes de lo que van a hacer y que trabajan con niños y un niño no es un numero mas”, manifestó.

“Fue Faustino esta vez, pero pudo haber sido cualquier chico”

La lucha de María José Crimi y su familia no termina con las nuevas imputaciones. Su objetivo también está puesto en que lo ocurrido con Faustino sirva para evitar que otra familia atraviese una tragedia similar.

“Fue Faustino esta vez, pero pudo haber sido cualquier chico”, sostuvo.

Según explicó, la empresa llevaba años desarrollando la actividad y su familia terminó siendo la afectada por una situación que, entienden, podría haberse evitado con mayores controles y responsabilidades claramente establecidas.

El reclamo tiene además una dimensión íntima. La familia quiere que Paulina, la hermana de Faustino, pueda volver a disfrutar de una colonia de verano. “Nuestro objetivo es luchar por esta nueva ley, poder mandar este verano a nuestra hija Paulina”, contó Crimi.

Maria Jose Crimi, madre de Faustino Diaz Crimi, el niño que murió ahogado durante la escuela de Verano del Marista Rugby Club. Milagros Lostes - MDZ

La niña el año pasado preguntaba por qué no podía asistir a una escuela de verano. La respuesta de sus padres fue esperar hasta tener la certeza de que se tratara de un lugar seguro.

Por eso, para María José, la ley no será solamente una consecuencia de la muerte de Faustino. También será una forma de cuidar a todos los chicos que compartieron con él aquellos últimos días y a los que cada verano vuelven a confiar su seguridad a una escuela.

“Esta ley también es por todos los compañeros de Fausto y todos los chicos, para que este verano puedan asistir a un lugar seguro”, concluyó.

Para la familia de Faustino, el objetivo ya no está solamente puesto en lo que ocurrió aquel 5 de febrero de 2025, sino en lo que pueda cambiar a partir de esa tragedia. La intención es que las escuelas de verano tengan reglas claras, responsables identificados y condiciones de seguridad que permitan que los chicos puedan disfrutar del verano sin que otras familias tengan que atravesar un dolor como el que ellos todavía cargan.