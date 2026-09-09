La verdad detrás de los menores del exCose que aparecieron en un stream: ¿existe el "tirador de la bicicleta"?

La aparición en un streaming de menores alojados en el exCose , actualmente Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil ( DRPJ ), generó una fuerte polémica. Uno de ellos, quien se presentó como "el tirador de la bicicleta" , es un un delincuente juvenil apodado el "Nico" y sindicado por tiroteos vinculados a la disputa por la venta de drogas en El Challao, Las Heras .

La transmisión duró unos seis minutos y se produjo a través de la plataforma OmeTV , que conecta a personas de forma aleatoria mediante videollamadas. De esa forma, los internos aparecieron en el canal JotaPeShow , que se transmite por Kick, y durante la charla "chapearon" sobre los delitos que habían cometido y por los que están alojados en la DRPJ.

Fue allí que uno de ellos hizo referencia a un ataque ocurrido en octubre del año pasado en el barrio 8 de Abril , localizado en el citado distrito lasherino. "Busca el tirador de la bicicleta", le dijo a los jóvenes que conducían la transmisión. Pero, detrás del llamativo apodo que apareció ahora en el streaming, existe una historia que MDZ comenzó a revelar hace casi un año.

El episodio al que hizo referencia el adolescente ocurrió el 3 de octubre de 2025, cuando tres jóvenes circulaban en una Ford F-100 e ingresaban al 8 de Abril, localizado hacia el noreste de la rotonda de los Bomberos .

Al llegar a la zona de calles 41 y Cruz Castaño , un sujeto que se movilizaba en bicicleta los sorprendió y comenzó a disparar contra la camioneta. Dos de los ocupantes resultaron heridos: Ciro Jorge Ulises Ozan , de 21 años, recibió un balazo en el cuello que comprometió la zona de la carótida, mientras que Emir Ismael Ozan , de 19, sufrió una herida en el muslo y un roce en la cabeza.

Emir Jorge Ozan, el joven que se llevó la peor parte tras el ataque armado en el que también fue herido su hermano. MDZ.

En las primeras horas, la investigación no tenía identificado públicamente al atacante. Pero cinco días después, el 8 de octubre, este portal reveló que los detectives habían puesto la lupa sobre un menor de 16 años conocido como el "Nico", quien había sido señalado por una de las víctimas como el posible autor del ataque.

De acuerdo con fuentes consultadas entonces por este medio, el adolescente había mantenido un conflicto previo con el padre de los hermanos y esa situación podía estar detrás de la agresión.

La investigación pasó a la Justicia Penal de Menores debido a que el sospechoso tenía 16 años. Finalmente, el adolescente fue detenido el 13 de octubre, cuando circulaba como acompañante en un Toyota Corolla verde que fue interceptado durante un control policial en Las Heras.

El Toyota Corolla en el que se movilizaba el Nico junto a su novia. MDZ.

Durante la investigación de ese y otros hecho, los detectives siempre hicieron referencia al delincuente juvenil por el apodo de el "Nico" y nunca como “el tirador de la bicicleta”.

Cómo se inició la seguidilla de violencia

El episodio de los hermanos Ozan tampoco apareció de manera aislada. Antes de que el "Nico" quedara bajo la lupa por aquel ataque, ya se habían registrado otros hechos violentos en el asentamiento 25 de Marzo y el barrio 8 de Abril.

El 1 de septiembre de 2025, MDZ publicó el caso de otro adolescente de 16 años que había sido baleado en el cuello mientras se encontraba en un cumpleaños en ese sector lasherino. En aquel momento no había sospechosos identificados públicamente, aunque posteriormente fuentes judiciales señalaron al "Nico" como sospechoso de ese episodio.

Así se muestra el Nico, el delincuente juvenil detenido este lunes en Las Heras. (Se pixela el rostro por tratarse de un menor de edad) MDZ.

Poco después, la violencia volvió a quedar expuesta con el ataque contra los hermanos Ozan. Y apenas unos días más tarde, el 9 de octubre, se produjo otro violento episodio en la zona: un enfrentamiento dejó 30 vainas servidas en la escena, 20 de calibre 9 milímetros y 10 de calibre .40.

Los investigadores sospechaban entonces que el tiroteo podía estar relacionado con una disputa entre grupos vinculados a la venta de drogas y otros delitos en ese sector de Las Heras. En aquella oportunidad, los detectives tampoco descartaban una posible participación del "Nico", aunque no existían pruebas concretas que lo vincularan con ese ataque.

Del barrio 8 de Abril al exCose

La detención del "Nico" por el ataque contra los hermanos Ozan derivó en su alojamiento en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, donde permanece actualmente.

En las notas publicadas por MDZ durante octubre de 2025 también aparecieron otros episodios que permitieron reconstruir el contexto de violencia que rodeaba al adolescente. Entre ellos, un antecedente en el que había sido aprehendido dentro del barrio 8 de Abril después de que una mujer asegurara que había dejado un arma de fuego sobre el mostrador de un quiosco.

A fines de octubre, además, un joven de 18 años identificado como Tomás Gabriel Lara fue detenido durante otro tiroteo en la zona. En su poder encontraron una pistola policial que había sido robada meses antes. Posteriormente, Lara admitió el hecho y fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva.

Tomás Lara y el arma policial que le secuestraron tras un tiroteo.

En una de aquellas investigaciones, fuentes consultadas por este diario señalaron que Lara y el "Nico" mantenían vínculos dentro de un entorno relacionado con los conflictos entre grupos de las barriadas.

La violencia continuó durante los meses siguientes. En diciembre, una niña de 11 años terminó baleada durante otro enfrentamiento en el barrio 8 de Abril, en un episodio en el que fueron detenidos dos hermanos.

Qué investigan ahora en la DRPJ

La repercusión del streaming no está relacionada solamente con las declaraciones realizadas por los adolescentes. La DRPJ inició una investigación interna y realizó requisas para determinar de dónde salieron los teléfonos utilizados durante la transmisión.

Desde ese organismo explicaron que los teléfonos pueden estar presentes en el exCose, pero su utilización debe respetar las normas internas y determinadas condiciones de supervisión. La investigación busca establecer cómo fueron utilizados en este caso y si existieron fallas en los controles.