Deuda joven al límite: la provincia donde 4 de cada 10 menores de 25 años están endeudados

Un informe basado en datos actualizados a julio de 2026, revela cuáles son las provincias donde los jóvenes menores de 25 años.

El problema de los altos niveles de morosidad en Argentina no es nuevo, pero requiere un análisis detallado de sus múltiples aristas para comprender el origen del endeudamiento. En esta oportunidad, MDZ analiza el mapa de las deudas en el segmento sub-25, revelando en qué provincias los jóvenes enfrentan la mayor carga financiera y complicaciones para responder a sus obligaciones.

De acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad a partir de su Mapa de la Deuda —con información actualizada a julio de 2026—, la situación económica de los menores de 25 años muestra encendidas alertas rojas en el interior del país, situando a la provincia de San Luis al frente del ranking nacional.

El ranking nacional del endeudamiento joven Al discriminar los datos por jurisdicción, el relevamiento expone las cinco provincias con mayor porcentaje de jóvenes de hasta 25 años en situación de deuda:

San Luis: 43,01%

Santa Cruz: 42,58%

La Rioja: 42,14%

Catamarca: 41,74%

San Juan: 41,05% Radiografía del caso San Luis: deudas y mora MDZ Ante el foco que este diario pone sobre la problemática, la provincia de San Luis presenta el panorama más complejo: el 43,01% de sus jóvenes tiene algún tipo de deuda registrada.

En términos absolutos, el universo de endeudados puntanos se divide de la siguiente manera: