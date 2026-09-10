Deuda joven al límite: la provincia donde 4 de cada 10 menores de 25 años están endeudados
Un informe basado en datos actualizados a julio de 2026, revela cuáles son las provincias donde los jóvenes menores de 25 años.
El problema de los altos niveles de morosidad en Argentina no es nuevo, pero requiere un análisis detallado de sus múltiples aristas para comprender el origen del endeudamiento. En esta oportunidad, MDZ analiza el mapa de las deudas en el segmento sub-25, revelando en qué provincias los jóvenes enfrentan la mayor carga financiera y complicaciones para responder a sus obligaciones.
De acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad a partir de su Mapa de la Deuda —con información actualizada a julio de 2026—, la situación económica de los menores de 25 años muestra encendidas alertas rojas en el interior del país, situando a la provincia de San Luis al frente del ranking nacional.
El ranking nacional del endeudamiento joven
Al discriminar los datos por jurisdicción, el relevamiento expone las cinco provincias con mayor porcentaje de jóvenes de hasta 25 años en situación de deuda:
San Luis: 43,01%
Santa Cruz: 42,58%
La Rioja: 42,14%
Catamarca: 41,74%
San Juan: 41,05%
Radiografía del caso San Luis: deudas y mora
Ante el foco que este diario pone sobre la problemática, la provincia de San Luis presenta el panorama más complejo: el 43,01% de sus jóvenes tiene algún tipo de deuda registrada.
En términos absolutos, el universo de endeudados puntanos se divide de la siguiente manera:
21.100 jóvenes se encuentran en situación regular (al día con sus compromisos).
9.633 jóvenes están en situación de mora (con atrasos en sus pagos).
Respecto a los montos, los datos del Mapa de la Deuda reflejan que la deuda promedio de los jóvenes en situación regular escala a los $922.020,76, mientras que entre quienes incurrieron en mora, el saldo adeudado promedia los $868.606,67.
A nivel municipal, el informe destaca que dentro del territorio puntano el departamento/municipio de Juan Martín de Pueyrredón registra el indicador más crítico, alcanzando una tasa de endeudamiento juvenil del 46,56%.