Mendoza recupera de a poco a Brasil: el dato que ilusiona al turismo

Después de un año en el que el turismo brasileño perdió fuerza en Mendoza , el mercado empieza a dar señales de recuperación. El cambio aparece en los números , pero también en el movimiento de la demanda dentro de la provincia. De acuerdo a un reciente informe, Brasil ya representa el 36% de las búsquedas internacionales de la provincia y vuelve a ocupar el primer lugar entre los mercados extranjeros que miran a la provincia.

La recuperación brasileña se inscribe, además, en un escenario de crecimiento general del destino. Durante 2026, las noches de alojamiento reservadas aumentaron 35% frente al mismo período del año pasado, mientras que el consumo de actividades turísticas avanzó 48%. Con estos datos, Mendoza se mantiene entre los cinco destinos más elegidos de Argentina. Así lo muestran los datos presentados por Despegar en el Travel D realizado en Bodega Atilio Avena.

“El turismo brasileño volvió a elegirnos”, señaló Sergio Arévalo, Territory Manager de la compañía, quien recordó que el año pasado había sido un período más complicado para ese mercado por cuestiones vinculadas al tipo de cambio. Según explicó, durante 2026 el trabajo de promoción y posicionamiento del destino permitió recuperar parte de ese flujo.

El comportamiento de los viajeros muestra además que Mendoza está siendo elegida cada vez más como un destino de experiencias. La provincia ya integra el top cinco de los destinos más elegidos de Argentina, junto con Buenos Aires, Bariloche, Puerto Iguazú y Ushuaia.

Pero más allá del ranking, otro dato relevante que presenta el informe es que los turistas están incorporando más actividades a su viaje. “Las personas se están quedando más días en Mendoza. Entendieron y vieron que realmente tiene muchísimo para ofrecer”, explicó Arévalo.

La estadía promedio alcanza las cuatro noches, mientras que la anticipación promedio de compra es de 46 días. A su vez, los paquetes turísticos representan el 50% de la demanda. El perfil de quienes llegan también es diverso: el 40% de las reservas corresponde a viajeros solos y otro 40% a parejas, mientras que el 12% viaja en grupo.

En materia de experiencias, la oferta que concentra mayor demanda combina algunos de los principales atributos turísticos de Mendoza: naturaleza, vino, gastronomía y bienestar. Entre las propuestas más elegidas aparecen el Tour de Alta Montaña, las visitas a bodegas y fábricas de aceite de oliva, el Día en San Rafael, el Día en Spa en las Termas de Cacheuta y las experiencias de Casa Vigil.

El desafío de romper la estacionalidad

Para Despegar, otro de los desafíos pasa por consolidar a Mendoza como un destino para todo el año y no solamente asociado a determinados momentos de la temporada turística. Arévalo planteó que la estrategia apunta a mostrar que la provincia puede ofrecer alternativas durante todo el calendario y para distintos presupuestos. Desde experiencias gastronómicas de alta gama hasta propuestas más accesibles, como un picnic en una bodega.

“La idea justamente es salir de esta temporada alta, de esta temporada baja, mostrar que realmente es un destino de todo el año”, sostuvo. En paralelo, Despegar reforzó su estructura destinada a Mendoza y actualmente cuenta con un equipo de cuatro personas abocado al destino, con perfiles orientados al acompañamiento de hoteles y actividades y otros vinculados con aspectos técnicos.

El objetivo es profundizar una tendencia que ya aparece en los números, potenciando más noches de alojamiento, más actividades contratadas y una recuperación del turismo internacional, con Brasil nuevamente como principal mercado extranjero para Mendoza. Pero más allá del país verdeamarelo, las principales ciudades de origen de los viajeros son Buenos Aires, Santiago de Chile, San Pablo y Córdoba, una combinación que muestra tanto el peso del turismo nacional como la creciente presencia regional.