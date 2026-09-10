Los espectáculos recomendados en Mendoza para este viernes 11 de septiembre

El frío se va despidiendo y la primavera está cada vez más cerca, y la agenda cultural en Mendoza se encuentra con grandes propuestas que no vas a querer perderte. Desde espectáculos musicales hasta obras de teatro que son verdaderamente imperdibles.

Durante este fin de semana, la provincia ofrecerá una programación variada y para todos los gustos. En esta nota vas a encontrar fecha, hora, lugar y hasta los precios de los eventos que tendrán lugar el viernes 11 de septiembre.

Dirigida por Marcos Carnevale, y protagonizada por Martin Bossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández y gran elenco, la obra que ya superó los 200.000 espectadores desde su estreno inicia su gira nacional.

Luego de liderar la taquilla de la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata, en la que se alzó con los premios Estrella de Mar a “Mejor Comedia”, “Mejor Actriz de Comedia” para Laurita Fernández y “Mejor Actor de Comedia” para Martin Bossi, la obra producida por Adrián Suar, Guillermo Francella, Pablo Kompel, Federico Hoppe, Ezequiel Corbo, Luis Penna y Diego Djeredjian llegan a Mendoza.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace :

Platea Baja - Filas 01 a 18: $65.000

Platea Baja - Filas 19 a 25: $62.000

Platea Alta: $60.000

Lugar: Cine Teatro Plaza | Sala Central

Hora: 21:30

El rock que dice y el rock que vuela

El próximo viernes 11 de septiembre a las 21:30 horas, la Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc recibirá a Rubén Villalobos and the Drink Team y la Agrupación Musical El Hornero en una propuesta que une poesía urbana y libertad instrumental.

Imperdible evento. Entrada Web.

Rubén Villalobos and the Drink Team presentará "El rock que dice", enfocándose en un repertorio donde las letras y el mensaje toman el protagonismo. Como complemento, la Agrupación Musical Hornero (A.M.H.) ofrecerá "El rock que vuela", un viaje de expansión sonora y climas instrumentales envolventes.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un precio de $10.000.

En Vinilo, sin apuro

Vuelve una nueva edición de "En Vinilo, Sin Apuro" con una propuesta diferente. Después de encontrarnos alrededor de distintas mesas, esta vez Mesa Chica abre las puertas de su casa para compartir una escucha más íntima, cercana y, literalmente, en casa.

Espectáculo imperdible. gentileza / prensa.

En esta edición el vinilo elegido es The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. El evento se desarrollará el próximo viernes 11 de septiembre a partir de las 20:30 horas y la entrada tiene un valor de $10.000 e incluye una copa de vino.

Para reservar, transferí el valor total correspondiente a la cantidad de personas que quieras reservar al alias mesachica.vinilo y enviar el comprobante al 2614243029. La dirección se pasa por privado a contra reserva.

Adiós, hasta mañana

"Adiós, hasta mañana" cuenta la historia de amor entre Cati y Tomi: una actriz incansable y un escritor en ascenso. La obra nos sumerge en la intimidad de su vínculo a lo largo de cinco años, recorriendo los momentos clave que marcaron su relación.

Desde el inicio, vemos como su noviazgo comienza con frenesí, librandose de mandatos personales y fracasos amorosos del pasado, deciden apostar por la esperanza de una vida compartida. La ambición profesionalidad y la disparidad de proyectos desgastan la relación hasta hacer que el vínculo se vuelva irrecuperable.

Adiós hasta mañana, una de las obras de teatro de este viernes. Entrada Web.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $15.000.

Lugar: Nave Cultural | Sala 2

Hora: 21:30

Stella Maris

Llegamos a la última parte de esta celebración por los 39 años del Disco Chart Parte IV (2017/2026). Recorreremos los hits y videoclips más icónicos de la década… y después, porque siempre hay un después, la fiesta que nos merecemos.

Otra de las propuestas de este viernes. Prensa.

Las entradas tienen un valor de $10.000 (hasta el 10/09 incluye una bebida). El monto se debe transferir al alias: cantina.arcoiris (a nombre de Ezequiel Barrios) y deberán enviar el comprobante al siguiente número: +54 9 2615 71-3286

Lugar: Sala Ana Frank

Hora: 21:30