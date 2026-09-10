Harry Styles paralizó las redes tras elegir a dos cantantes argentinos para su gira internacional: de quiénes se trata
Tras brillar en Europa y Asia, un aclamado dúo nacional dará el salto más grande de su carrera junto a la estrella pop.
Harry Styles volvió a sorprender a sus fanáticos de todo el mundo al anunciar las fechas de su esperada gira Together Together Tour. La grilla contempla doce paradas estratégicas en estadios de Norteamérica y Europa, pero hubo un detalle en particular que encendió el entusiasmo del público argentino.
Para sus presentaciones programadas en el imponente AT&T Stadium de Dallas, Texas, el cantante británico seleccionó a un emblemático dúo urbano de nuestro país para abrir ambos conciertos en abril de 2027.
Qué argentinos acompañarán a Harry Styles
Los elegidos para este hito internacional son Ca7riel y Paco Amoroso, dos de los nombres más disruptivos e influyentes de la música argentina actual.
Tras la confirmación oficial por parte de la producción del evento, los propios músicos celebraron la novedad a través de sus canales digitales con una postal en blanco y negro y la frase "I love Dallas" estampada en sus remeras.
"TOCAMOS CON HARRY EN DALLAS. See you in 2027!!", expresaron con entusiasmo en la publicación donde etiquetaron al ex One Direction, desatando una ola de repercusiones entre sus seguidores y colegas de la industria.
La convocatoria no es casualidad: la dupla viene de concretar giras por Europa y Asia, además de participar en el festival Lollapalooza tanto en Buenos Aires como en Chicago y sumar apariciones en las entregas de los premios Grammy.
La incorporación de los argentinos al tour de Styles marca un paso de enorme relevancia para la proyección de la escena local en escenarios de escala masiva en Estados Unidos.