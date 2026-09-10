Harry Styles paralizó las redes tras elegir a dos cantantes argentinos para su gira internacional: de quiénes se trata

Harry Styles volvió a sorprender a sus fanáticos de todo el mundo al anunciar las fechas de su esperada gira Together Together Tour. La grilla contempla doce paradas estratégicas en estadios de Norteamérica y Europa, pero hubo un detalle en particular que encendió el entusiasmo del público argentino.

Para sus presentaciones programadas en el imponente AT&T Stadium de Dallas, Texas, el cantante británico seleccionó a un emblemático dúo urbano de nuestro país para abrir ambos conciertos en abril de 2027.

Los elegidos para este hito internacional son Ca7riel y Paco Amoroso, dos de los nombres más disruptivos e influyentes de la música argentina actual.

Tras la confirmación oficial por parte de la producción del evento, los propios músicos celebraron la novedad a través de sus canales digitales con una postal en blanco y negro y la frase "I love Dallas" estampada en sus remeras.

Harry Styles convocó a dos exponentes de la música urbana argentina para su tour.

"TOCAMOS CON HARRY EN DALLAS. See you in 2027!!", expresaron con entusiasmo en la publicación donde etiquetaron al ex One Direction, desatando una ola de repercusiones entre sus seguidores y colegas de la industria.

El dúo nacional celebró la confirmación del show con una imagen temática. Captura @ca7rielypacoamoroso

La convocatoria no es casualidad: la dupla viene de concretar giras por Europa y Asia, además de participar en el festival Lollapalooza tanto en Buenos Aires como en Chicago y sumar apariciones en las entregas de los premios Grammy.

La incorporación de los argentinos al tour de Styles marca un paso de enorme relevancia para la proyección de la escena local en escenarios de escala masiva en Estados Unidos.