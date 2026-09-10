Una famosa periodista rescató a Mario Pergolini con una marca de rating que nadie esperaba

Una querida periodista fue este miércoles a Otro día perdido y consiguió la mejor marca semanal hasta el momento.

Este miércoles, Marina Calabró participó de Otro día perdido, donde conversó con Mario Pergolini sobre su carrera periodística, recordó a Chiche Gelblung y también habló sobre su vida amorosa. Actualmente, la periodista se encuentra en pareja con Rolando Barbano.

La visita de Calabró tuvo un impacto positivo en el rating del programa. La emisión alcanzó los 5,7 puntos, uno de los mejores registros de la semana para el ciclo de Pergolini.

Marina Calabró estuvo como invitada en el programa. Instagram Otrodiaperdido. El martes, en tanto, Noelia Marzol pasó por Otro día perdido, aunque su participación no logró superar los 5 puntos de rating.

El lunes, el encargado de abrir la semana fue Carlos Portaluppi, cuya participación alcanzó los 4,7 puntos.