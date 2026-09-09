Otro día perdido: Noelia Marzol dejó a todos helados con la confesión más impensada sobre su cuerpo

La artista participó este martes en el programa de Eltrece y dejó sin palabras hasta a Mario Pergolini al hacer una revelación sobre su intimidad.

Noelia Marzol estuvo como invitada en Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini, y durante la conversación terminó revelando algunos de los secretos detrás de la imagen que muestra frente a las cámaras. La bailarina habló con total naturalidad sobre los productos y recursos que utiliza para modificar su apariencia y reconoció que buena parte de lo que luce no es propio.

"Yo me saco todo esto y ¿sabés lo que soy? Casi nada es mío. Estoy toda pintada, me tirás agua ahora y me derrito", confesó la actriz, mientras explicaba que su aspecto requiere de distintos trucos de belleza. Entre ellos, mencionó un producto que utiliza para darle color a la piel y detalló una de las consecuencias que puede tener: "Si yo me levanto y transpiré un poquito, queda la aureola acá".

Esto fue lo que contó Noelia Marzol en Otro día perdido La confesión tomó por sorpresa a Pergolini, que reaccionó con humor ante la cantidad de detalles que estaba revelando su invitada. "Qué desmotivador todo, para ser nuestra primera cita. Horrenda", bromeó el conductor. La artista, lejos de retractarse, continuó contando cómo es el proceso para quitarse todo aquello que utiliza durante el día.

A partir de la pregunta del periodista sobre qué hace cuando llega a su casa, la invitada comenzó a describir paso a paso su rutina. "Primero me saco el pelo, porque tampoco es mío. Ahí ya queda raro porque queda el pelo colgando. Después me saco las pestañas", explicó la actriz.