La insólita carrera universitaria que hizo Carlos Portaluppi y dejó en shock a Mario Pergolini

Antes de convertirse en uno de los actores más destacados de la escena argentina, Portaluppi tenía otro sueño.

Carlos Portaluppi ha construido una extensa trayectoria en el teatro, el cine y la televisión, pero antes de encontrar su lugar en la actuación había comenzado un camino profesional muy diferente. Durante su visita a Otro día perdido, el actor dejó boquiabierto a Mario Pergolini al revelar que estudió arquitectura y llegó a cursar cuatro años de la carrera en la Universidad Nacional de La Plata.

"Arranqué a estudiar y seguí. Hice cuatro años, un montón", contó el actor al recordar aquella etapa de su vida. La revelación generó sorpresa en el estudio y tanto Pergolini como Rada reaccionaron con humor ante el dato inesperado sobre el pasado del actor.

El actor estudió la carrera de arquitectura y lo hizo por cuatro años. Captura de pantalla Youtube Eltrece. A pesar de haber avanzado varios años en la carrera y de estar cada vez más cerca de convertirse en profesional, Portaluppi comenzó a sentir que su verdadera vocación estaba en otro lugar. Con el tiempo, el teatro empezó a ocupar un lugar cada vez más importante en su vida y terminó tomando la decisión de dejar arquitectura para dedicarse de lleno a la actuación.

"Creo que me fue ganando el deseo, el oficio, la energía y el amor", aseguró el artista. "Yo sentía que en el teatro podía canalizar todo aquello que siempre desde chico tapé", añadió el invitado.

Pero la pasión del artista estaba en la actuación. Captura de pantalla Youtube Eltrece. El actor también se refirió a la relación que tuvo su decisión con su familia. "Mis padres nunca me impusieron el mandato, pero yo quería seguir estudiando", recordó Portaluppi. Sin embargo, reconoció que en determinado momento se cansó y decidió escuchar aquello que realmente quería hacer.