Salió a la luz la abultada cifra que debe una famosa por no pagar las expensas de su casa: "Vecinos hartos"

La situación económica de una famosa quedó expuesta en medio de un enigmático que Yanina Latorre planteó en Sálvese quien pueda. La conductora dio varias pistas sobre la protagonista hasta finalmente revelar su identidad.

El misterio comenzó cuando la presentadora contó que la figura en cuestión lleva cinco meses sin pagar las expensas de la propiedad que tiene en un barrio privado. A partir de allí, comenzó a aportar datos sobre su vida personal y familiar para que sus compañeros intentaran descubrir de quién se trataba.º

"Vive con pareja. Yo creo que la pareja tiene trabajo. Sí, tiene trabajo", señaló Latorre. "Conocemos a toda la familia. No todos son famosos, pero conocemos a toda la familia", añadió la conductora.

La trayectoria de la protagonista también fue parte de las pistas que brindó Yanina. Según explicó, la famosa tiene una extensa carrera en televisión y también pasó por el teatro. Mientras avanzaba el enigmático, Ximena Capristo quiso saber si la deuda que mantenía era superior al millón de pesos.

"Las expensas para mí cuando vi no son tan caras, pero ahora deben mucho", respondió Yanina. "Debe tres millones de pesos", reveló la presentadora.

La conductora de Sálvese Quien Pueda contó que Cinthia Fernández debe millones en expensas.

Asimismo, Yanina contó el malestar que se ha generado en el barrio: "Los vecinos hartos de la situación porque es verdad, cuando en un barrio privado no se pagan las expensas, todo se encarece y empieza a subir las expensas".

Después de varios minutos de pistas y especulaciones, Yanina Latorre terminó con el misterio y dio el nombre de la famosa señalada: "La que debe las expensas en su barrio privado es la señora Cinthia Fernández".