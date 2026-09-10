Polémica en Popstars: la tensa interna con Ángela Torres y las dos inesperadas renuncias

Pepe Ochoa sacó a la luz los problemas que enfrenta el programa de Telefe que volvió hace menos de un mes a la pantalla chica.

A tres semanas de su estreno en Telefe, Popstars quedó envuelto en rumores sobre el funcionamiento del programa y algunas de sus figuras. En LAM, Pepe Ochoa aseguró que recibió información de personas vinculadas al ciclo y habló de un supuesto malestar alrededor de Ángela Torres, además de mencionar las salidas de Martín Cirio y Valen Rizzuti.

"Lo que está pasando en Popstars ahora es que está muy complejo el divismo de Ángela Torres", contó el panelista. Según explicó, la versión llegó a él a través de distintas fuentes: "Hoy sonó mi teléfono y me llamó más de una persona sobre este tema, y una es una persona que está ahí siendo parte de todo esto".

Esto fue lo que contó Pepe Ochoa sobre Popstars De acuerdo con lo que contó el panelista, el supuesto conflicto tendría que ver con la relación de Ángela con sus compañeros y con las jornadas de grabación. "Me dicen que con Nicki todo bien, que con Charlie García todo bien, que Nico Vázquez es como el papá de la familia; pero que Ángela no se quiere mezclar. Está medio cansada con el tema de las grabaciones", comentó Ochoa.

"El tema es así: graban como tres horas el capítulo, pero después tienen que hacer todos los copetes. Ángela no quiere, no tiene ganas", continuó el integrante del panel del programa de América TV. Y sumó un dato muy picante: "De hecho, hoy Agus Rey contó que Martín Cirio se fue a las puteadas y que Valen Rizzuti también renunció a Popstars por cuestiones de arreglos".

Una de las actitudes más cuestionadas es la de Ángela Torres. Telefe. "Cuántas figuras importantes me estás nombrando, todas juntas", reaccionó Ángel de Brito. Ante esto, Pepe respondió: "Yo te lo nombro, vos dirás".