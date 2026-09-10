Polémica en Popstars: la tensa interna con Ángela Torres y las dos inesperadas renuncias
Pepe Ochoa sacó a la luz los problemas que enfrenta el programa de Telefe que volvió hace menos de un mes a la pantalla chica.
A tres semanas de su estreno en Telefe, Popstars quedó envuelto en rumores sobre el funcionamiento del programa y algunas de sus figuras. En LAM, Pepe Ochoa aseguró que recibió información de personas vinculadas al ciclo y habló de un supuesto malestar alrededor de Ángela Torres, además de mencionar las salidas de Martín Cirio y Valen Rizzuti.
"Lo que está pasando en Popstars ahora es que está muy complejo el divismo de Ángela Torres", contó el panelista. Según explicó, la versión llegó a él a través de distintas fuentes: "Hoy sonó mi teléfono y me llamó más de una persona sobre este tema, y una es una persona que está ahí siendo parte de todo esto".
Esto fue lo que contó Pepe Ochoa sobre Popstars
De acuerdo con lo que contó el panelista, el supuesto conflicto tendría que ver con la relación de Ángela con sus compañeros y con las jornadas de grabación. "Me dicen que con Nicki todo bien, que con Charlie García todo bien, que Nico Vázquez es como el papá de la familia; pero que Ángela no se quiere mezclar. Está medio cansada con el tema de las grabaciones", comentó Ochoa.
"El tema es así: graban como tres horas el capítulo, pero después tienen que hacer todos los copetes. Ángela no quiere, no tiene ganas", continuó el integrante del panel del programa de América TV. Y sumó un dato muy picante: "De hecho, hoy Agus Rey contó que Martín Cirio se fue a las puteadas y que Valen Rizzuti también renunció a Popstars por cuestiones de arreglos".
"Cuántas figuras importantes me estás nombrando, todas juntas", reaccionó Ángel de Brito. Ante esto, Pepe respondió: "Yo te lo nombro, vos dirás".
En el caso de Valen Rizzuti, Fefe Bongiorno aportó otra versión sobre la salida del influencer. "Valen dijo desde el principio que no quería grabar todos los días, y fue algo acordado, no es que se borró", aseguró el panelista.
Por último, Pepe Ochoa agregó que Rizzuti había llegado a distintos acuerdos que posteriormente habrían sufrido modificaciones. "Valen había arreglado dos veces, después le fueron cambiando las cuestiones contractuales y no podía cumplir, entonces... Está en OLGA", concluyó el panelista.