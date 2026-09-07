Una exparticipante de Popstars encaró a Martín Cirio por sus burlas y lo dejó acorralado en vivo: "Mosquita muerta"

La joven que fue parte del reality de Telefe estuvo presente en un streaming con Cirio y se vivió un tenso cruce entre ellos.

Una exparticipante de Popstars enfrentó a Martín Cirio por sus polémicos comentarios sobre las concursantes del programa.

Un tenso e incómodo momento se vivió entre Martín Cirio y Paola Alvarado, exparticipante de Popstars, en Nerea’s Got Talent, el segmento de talentos que Cirio conduce junto a Matías Bottero en sus streams.

Todo comenzó cuando Cirio recordó que Paola había expresado públicamente su malestar por algunas de sus críticas y decidió preguntarle directamente qué opinaba de él. "¿Cómo estás con respecto a mí?", quiso saber el streamer. Sin vueltas, la joven respondió: "Sos un poquito mosquita muerta. Como que te hacés el bueno y después a las pibas te les cagás de risa".

Así fue el cruce entre Paola Alvarado, exparticipante de Popstars, y Martín Cirio El mediático, lejos de dejar pasar el comentario, defendió sus cuestionamientos hacia las participantes del programa. "Bueno, cantan un poco como el or... También tenés que admitir eso", argumentó Cirio. Paola no se quedó callada y le devolvió la crítica: "Pero vos también cantás como el or...".

Cirio entonces recordó su propio paso por el reality y explicó que él mismo había podido tomarse con humor aquella experiencia. "Yo me fui de Popstars y me río de lo mal que cantaba", dijo el youtuber. Sin embargo, Alvarado marcó que para ella había una diferencia entre reírse de uno mismo y hacerlo con quienes atravesaban la misma situación. "Nosotros no nos reímos. No nos parece gracioso", dejó en claro la exconcursante. "Participaste y te rechazaron y la pasaste mal, ¿y te burlás de las pibas? A pesar de que sabés que la pasamos mal", cuestionó la joven.

El streamer no se quedó callado. Captura de pantalla Youtube Martín Cirio. El intercambio continuó con algunas chicanas hasta que ambos terminaron riéndose de la situación. En medio de ese momento, Cirio defendió su derecho a reaccionar de la manera que quisiera: "Si yo me quiero reír, me puedo reír". "Bueno, reíte, está bien", respondió la invitada con, quien finalmente terminó acompañando las carcajadas del conductor, aunque el clima continuó siendo algo incómodo.