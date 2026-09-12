Julieta Poggio abandonó furiosa una entrevista y este fue el insólito motivo: "Calmate"

La ex Gran Hermano no ocultó su enojo cuando la Lizy Tagliani le preguntó por una relación pasada. El momento terminó con la bailarina dejando las cámaras.

Julieta Poggio no logró disimular su fastidio y dejó hablando sola a Lizy Tagliani en medio de una entrevista en vivo para Cortá por Lozano (Telefe). El motivo del enojo fue la insistencia sobre un tema en particular: su vínculo con Marcos Ginocchio, el ganador de la edición de Gran Hermano que los llevó a la fama y con quien ella misma aclaró que solo existieron encuentros casuales.

Lizy le consultó cómo habían terminado las cosas con el salteño. Lejos de esquivar la pregunta con la soltura que la caracteriza, Julieta se plantó con evidente hartazgo. "Otra vez con esas preguntas, ya pasó hace dos años", se quejó la influencer, remarcando que ambos ya habían hablado de la situación en su momento y sentenciando de forma tajante que no estaba ahí para que le preguntaran sobre eso.

La reacción de Poggio ante la pregunta de Lizy Tagliani Ante un clima que se cortaba con cuchillo, Tagliani intentó salir del paso con humor y le lanzó un "bueno, abandoná ya". La reacción fue letal: Poggio tomó la sugerencia de manera literal, soltó un cortante "chau, adiós" y se retiró del lugar arrastrando su valija, mientras la humorista quedaba desconcertada, expresándole un "calmate".

Este sorpresivo desplante llega justo cuando la exposición de la joven está a punto de volver a dispararse. Julieta es una de las figuras confirmadas para la nueva edición de MasterChef Celebrity, ya que la última temporada fue un éxito, pronto se volverán a encender las hornallas bajo la conducción de Wanda Nara.