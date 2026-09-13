Céline Dion volvió al escenario tras años alejada por su enfermedad y emocionó a todos: "Los extrañaba"

Celine Dion se mostró muy conmovida durante su show en París luego de que confirmó años atrás que iba a ponerle pausa a su carrera debido a su salud.

A finales de marzo del 2026, Céline Dion anunció la vuelta a los escenarios con una serie de diez conciertos en París, retomando así las presentaciones en vivo tras una pausa obligada para tratar el síndrome de la persona rígida que padece. Ese primer concierto se hizo realidad y la artista no pudo evitar la emoción ante sus fanáticos.

El anuncio ocurrió en un evento realizado por su cumpleaños número 58, al cual ella no se presentó, el pasado 30 de marzo en el Café de l’Homme de París. Allí, transmitieron un video grabado por ella comunicando la noticia, que luego se encargó de difundir por sus redes sociales.

Celine Dion se presentó el sábado 12 de septiembre y se viralizaron las imágenes en las redes sociales: "Me había prometido no llorar. No cumplo mis promesas. Pero estoy muy feliz de verlos a todos. Los extrañaba. Voy a cantar para ustedes sin llorar", expresó en una parte del concierto que, por supuesto, conmovió a todos los que se encontraban presentes.

Céline Dion se emocionó durante su show "Muchas gracias por venir. Si es su primera vez en París, espero que se enamoren de la ciudad tal como yo lo hice. Es maravilloso que estemos todos juntos. Prometí volver, regresar a los escenarios. Así que aquí estoy: cantando para ustedes y para mí, ¡cantando en vivo! Muchas gracias por su apoyo, por su paciencia y, si se me permite decirlo, soy quien soy porque ustedes me amaron", comentó. El concierto explotó cuando la artista interpretó "My Heart Will Go On", de Titanic.

El mensaje de Celine Dion tras su primer show en Francia. Instagram: @celinedion. Los shows que se encuentra realizando estaban pactados para el año 2020, donde se suspendieron debido a la pandemia y posteriormente pospuestos por su problema de salud. Según los datos, se espera que más de 30.000 personas asistan a los shows en la capital francesa.