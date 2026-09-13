Tini Stoessel suspendió su show y reveló el fuerte motivo detrás de la decisión: el comunicado

Tini Stoessel anunció en las últimas horas una fuerte noticia sobre su espectáculo y compartió un posteo en sus redes sociales.

Tini Stoessel se encuentra realizando la gira de "Futttura" en diferentes países. Los conciertos multitudinarios comenzaron en México, luego pasaron por Costa Rica y se tenía que presentar en El Salvador; sin embargo, confirmó que este show debió suspenderse.

Recordemos que la cantante se encuentra realizando esta gira en medio del escándalo que tiene junto a Alejandro Stoessel. Pero esta suspensión está lejos de ser por la pelea con su papá, ya que la artista confirmó mediante un comunicado que se debe para cuidar a los espectadores y también a todo su equipo de trabajo.

"Mi gente de El Salvador. Hasta el último minuto intentamos hacer todo lo posible para que el show de hoy pudiera suceder, pero después de la tormenta eléctrica, y las fuertes ráfagas de viento, las condiciones técnicas no estaban dadas para poder hacerlo de manera segura", comentó en el inicio del escrito que compartió en su cuenta de Instagram.

Tini Stoessel suspendió su show de la gira Futttura El posteo de Tini Stoessel. Instagram: @tinistoessel. Luego, agregó: "Muchas cosas del show directamente dejaron de funcionar y así no se podía llevar adelante. Más allá de lo técnico, estaba la seguridad de ustedes, de los bailarines, de los músicos y de cada persona que forma parte de este show, hacerlo significaba correr demasiado riesgo".