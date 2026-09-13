"No era para las cámaras": aseguran que Tini Stoessel le fue infiel a Rodrigo de Paul con un polémico cantante

Aseguran que la química sobre el escenario superó la ficción mientras la artista mantenía su noviazgo con el futbolista.

Fernanda Iglesias destapó los detalles ocultos de la colaboración entre los músicos. / @tinistoessel

Un verdadero terremoto mediático sacude al ambiente de la música urbana tras la filtración de un supuesto romance secreto entre Tini Stoessel y Tiago PZK. La versión cobró fuerza luego de que salieran a la luz detalles inéditos del rodaje que compartieron en 2022 para el tema El último beso.

La versión ubica el encuentro en la misma etapa en que Tini salía con Rodrigo de Paul. Captura video Qué pasó después de "El último beso" de Tini y Tiago La encargada de revelar el rumor fue la periodista Fernanda Iglesias durante su espacio en el canal LOVE/ST. Según su testimonio, la química entre ambos intérpretes habría traspasado la actuación en los momentos en que las cámaras se apagaban.

El dato toma una dimensión explosiva al recordar que, durante aquellas jornadas de grabación, la artista ya se encontraba formalmente en pareja con el futbolista Rodrigo de Paul.

"Ella estaba de novia con De Paul y se besaba con este chico, pero no para las cámaras", disparó la comunicadora al dar a conocer la información brindada por un testigo presente en la producción.

Testigos presenciales afirmaron que los artistas continuaban besándose sin cámaras encendidas. Captura video En esa misma línea, Iglesias detalló la intensidad del momento que se vivió detrás de escena: "Una persona que estaba ahí, que es de mi confianza, me dijo que tuvieron que grabar 150.000 veces porque chapaban a lo loco".