Mario Pergolini no convenció con su invitada y marcó un flojísimo rating en El Trece: los detalles

Mario Pergolini volvió a sufrir un duro golpe en el rating luego de recibir a una reconocida artista en su programa del viernes 11 de septiembre.

Mario Pergolini volvió a presentar inconvenientes en el rating con Otro Día Perdido. El conductor de El Trece no convenció a la audiencia y sufrió un duro revés que bajó por completo los números que había logrado remontar en la semana.

Durante la semana pasaron figuras de la talla de Noelia Marzol, Marina Calabró, Ludovico Di Santo, entre otros famosos. Otro Día Perdido logró remontar con la visita de la conductora de canal América y logró un promedio total de 5.7 puntos de rating, mejorando los números de Carlos Portaluppi y de Marzol.

El día viernes la semana terminó con Laura Esquivel, conocida artista de Patito Feo. Sin embargo, no todo salió como se esperaba y el ciclo del ex "CQC" sufrió fuertemente en términos de audiencia, marcando una clara baja y tan solo logró 3.9 puntos de rating que, teniendo en cuenta el programa anterior, restó 1.8 puntos, pero se ubicó segundo en su franja.

Mario Pergolini sufrió una dura caída en el rating De esta manera, Mario Pergolini cosechó su peor marca del año, que estaba siendo ocupada por el ciclo en donde entrevistó al cantante Agustín Bernasconi. En aquella oportunidad, Otro Día Perdido tan solo promedió 4.7 puntos de audiencia.