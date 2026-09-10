¿Mario Pergolini o Nicolás Repetto? El Trece ya tendría definida a su figura para el prime time

En Intrusos compartieron un fuerte dato que involucra a Mario Pergolini y al conductor que está por llegar a la señal. En esta nota te contamos todos los detalles.

Mario Pergolini regresó a la televisión después de 15 años alejado de la pantalla y El Trece fue el canal que logró convencerlo para iniciar una nueva etapa. En 2026, el conductor de Otro Día Perdido comenzó su segunda temporada y los números vienen acompañando su propuesta

Mientras tanto, Nicolás Repetto está negociando su regreso a la televisión, según informaron diferentes programas de espectáculos, y El Trece es la señal interesada para sumarlo. En medio de este escenario, en Intrusos revelaron que las autoridades ya habrían tomado una decisión entre Nicolás y Mario para ocupar el destacado lugar en el prime time.

El Trece definió su figura para el prime time Paula Varela, panelista del programa de América, comentó que finalmente el conductor de Otro Día Perdido se quedará en el prime time y Nicolás Repetto solo estará presente en la programación del fin de semana: "Si le va muy bien, puede llegar a quedarse, pero solo una vez por semana", contó respecto al futuro del conductor que llegaría en el verano a la pantalla de El Trece.

Nicolás Repetto irá a los fines de semana y Mario Pergolini se queda con el prime time. Captura de video / América TV. Mario Pergolini se logró establecer fuertemente en las noches del canal del "Solcito" y ha tenido semanas donde promedió 7 puntos de rating, siendo en algunos días lo más visto de la señal. El ex "CQC" comentó que le gustaría seguir, aunque por el momento no hay confirmación oficial por parte de las autoridades.

La palabra de Nicolás Repetto sobre su vuelta a la televisión El periodista Juan Etchegoyen habló con Nicolás Repetto en el mes de agosto tras los rumores y el conductor fue contundente: "'Hola Juan, ¿cómo estás? Estoy en conversaciones, nada formalizado aún. Saludos', fue la respuesta de Nico, que con este mensaje confirma que hay charlas entre Kuarzo, El Trece y él, pero a mí me dicen desde ambas empresas que la oficialización es inminente", leyó Etchegoyen.