Mario Pergolini tildó de "feo" a Rolando Barbano en vivo y Marina Calabró lo cruzó durísimo: "Lo más sexy del mundo"

En Otro día perdido, Mario Pergolini bromeó sobre el físico de Rolando Barbano al aire y Marina Calabró saltó sin filtro en defensa de su pareja.

Mario Pergolini protagonizó un particular momento junto a Marina Calabró en Otro día perdido, donde lanzó un comentario sobre Rolando Barbano, la pareja de la periodista. El conductor bromeó sobre el aspecto del periodista y, lejos de quedarse callada, la politóloga salió en su defensa.

Todo ocurrió mientras Pergolini recordaba los comienzos de la relación entre Calabró y Barbano. "La pareja menos pensada. Primero, el programa de Lanata era el programa de la radio durante años. Era un equipo de amigos muy sólido entre todos, y que haya pasado algo ahí adentro fue sorprendente", comentó el periodista.

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini en Otro día perdido sobre Rolando Barbano Fue entonces cuando el comunicador apuntó directamente contra el aspecto de Barbano y lanzó, entre risas: "¿Y por qué justo con el feo?". Inmediatamente, Mario aclaró que se trataba de una broma y cerró el comentario con un saludo para la pareja: "No, mentira, le mandamos un saludo".

Marina no dejó pasar las palabras de Pergolini y rápidamente defendió a su novio: "Es hermoso mi amor, es lo más sexy del mundo. Es mega sexy, talentoso".