Alejandro Stoessel demandó a Marina Calabró y a otros periodistas: las fuertes reacciones

La tensión entre Marina Calabró y el entorno de la familia Stoessel sumó un nuevo y explosivo capítulo. Luego de que trascendiera que Alejandro Stoessel , a través de su abogado Agustín Rodríguez, tiene intenciones de demandar a la periodista, ella utilizó su espacio al aire para enviar un mensaje contundente y sin filtros.

Lejos de mostrarse intimidada por el accionar judicial, Calabró aseguró que esta situación le genera orgullo. "Que una persona que está sospechada de hacerle lo que Tini dejó entrever que le hizo a su propia hija, me denuncie, me honra, me enaltece" , disparó con dureza, asegurando que tomará la demanda "casi como una cocarda, como una escarapela".

Para argumentar su postura, la comunicadora hizo referencia a la situación patrimonial que rodearía a la estrella pop. Según sus declaraciones, existe una auditoría en curso destinada a investigar "posibles hechos ilícitos en la administración pasada" , sumado a las dudas que también genera el manejo financiero presente y futuro.

Hasta el momento, el conflicto se mantenía en el plano de los medios de comunicación, con ambas partes cruzando información. Sin embargo, la inminente judicialización del tema motivó a Calabró a lanzar su propio contragolpe legal.

La periodista fue categórica al advertir que ella también tiene reclamos para hacer ante la Justicia y exigirá que Alejandro Stoessel explique el motivo por el cual arrojó piedras contra su equipo periodístico. En la misma línea, denunció que en ese violento episodio se puso en riesgo la integridad física del cronista Oliver Quirós y de su camarógrafo. Lejos de achicarse, aclaró que su postura no es una amenaza, apelando a la popular frase "el que avisa no traiciona", sino una advertencia concreta de que también está dispuesta a judicializar el hecho.

"Si Stoessel, además de presuntamente haber dilapidado los recursos de su hija, va a dilapidar recursos del Estado en enjuiciar periodistas, bueno, nosotros también nos vamos a tomar el trabajo, la molestia y el gasto de litigar contra él", sentenció.

En el cierre de su descargo, Calabró no dejó margen para acuerdos extrajudiciales. Ratificó "de lo primero a lo último" todo lo dicho sobre el productor y aseguró estar "deseando" que el juicio avance para no tener que arreglar en una instancia de mediación. "Vos andá y explicá la piedra, y yo voy y te explico todos y cada uno de mis textuales", concluyó.

Las reacciones de otros periodistas

Rodrigo Lusssich, otros de los demandados por Stoessel. X /@rodrilussich

A esta fuerte embestida legal también quedó pegado Rodrigo Lussich, quien no se guardó nada. Al enterarse por televisión de que el padre de la cantante lo llevaría a la Justicia bajo la acusación de calumnias e injurias, el conductor disparó munición gruesa y lo calificó de "caradura" y "sanguijuela". Sin ningún tipo de filtro, Lussich lo cruzó de forma letal por sus intenciones económicas: "Tu hija te acusa de haberle afanado y vos querés ganar un par de civiles para que te indemnicen los canales en un juicio que podrías ganar en 5 o 10 años".

El descargo del periodista fue subiendo de tono al cuestionar la forma de generar ingresos del productor tras el evidente quiebre de la relación comercial con Tini. "¿Nunca se te ocurre hacer plata con algún talento propio? Ya que se corta la canilla libre de la marca principal ahora le querés sacar plata a los periodistas que hablan de vos esas cositas que no te gustan", arremetió de forma lapidaria.