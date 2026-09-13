La impactante declaración de Chiche Gelblung que salió a la luz a días de su muerte: "Terror"
En Secretos Verdaderos, Luis Ventura compartió una entrevista con Chiche Gelblung antes de la muerte y sus dichos generaron conmoción.
Chiche Gelblung falleció a los 82 años y sus restos ya descansan en el cementerio de La Tablada tras estar internado por problemas respiratorios. Su estado desmejoró pese a los esfuerzos médicos y el miércoles 9 de septiembre se comunicó su muerte.
El mundo del espectáculo se mostró conmovido y figuras como Graciela Alfano, Mariano Iúdica, Susana Roccasalvo, entre otros, se acercaron a la sala velatoria para darle el último adiós. A días de su fallecimiento, salió a la luz una fuerte declaración que él hizo antes de morir.
Luis Ventura le preguntó en aquella oportunidad si era religioso y el conductor se sinceró: "No soy religioso... No tengo la soberbia de ser ateo, seré un agnóstico. Yo no discuto la existencia de Dios", comenzó diciendo Gelblung. Además, sostuvo que "el ateísmo es soberbio y yo no me animo a discutir".
La declaración de Chiche Gelblung que impactó a todos tras su muerte
Respecto a si pensaba en el día de su muerte, Chiche fue tajante: "La muerte me da terror. Todos mis pensamientos van ligados a la muerte; no es que la piense siempre, pero no me gusta la idea de morir", sentenció el periodista ante la pregunta que le realizó Ventura en la charla exclusiva para Secretos Verdaderos.
Siguiendo por este mismo camino de la reflexión sobre la muerte, hace pocos días desde Crónica compartieron una entrevista de Gelblung con Facundo Padrini donde deja en claro que "me gustaría que me sigan viendo siempre como un periodista, nada más. Como un periodista que tuvo cierto grado de audacia, quiero que me recuerden como eso".