La impactante declaración de Chiche Gelblung que salió a la luz a días de su muerte: "Terror"

En Secretos Verdaderos, Luis Ventura compartió una entrevista con Chiche Gelblung antes de la muerte y sus dichos generaron conmoción.

Chiche Gelblung falleció a los 82 años y sus restos ya descansan en el cementerio de La Tablada tras estar internado por problemas respiratorios. Su estado desmejoró pese a los esfuerzos médicos y el miércoles 9 de septiembre se comunicó su muerte.

El mundo del espectáculo se mostró conmovido y figuras como Graciela Alfano, Mariano Iúdica, Susana Roccasalvo, entre otros, se acercaron a la sala velatoria para darle el último adiós. A días de su fallecimiento, salió a la luz una fuerte declaración que él hizo antes de morir.

Luis Ventura le preguntó en aquella oportunidad si era religioso y el conductor se sinceró: "No soy religioso... No tengo la soberbia de ser ateo, seré un agnóstico. Yo no discuto la existencia de Dios", comenzó diciendo Gelblung. Además, sostuvo que "el ateísmo es soberbio y yo no me animo a discutir".

La declaración de Chiche Gelblung que impactó a todos tras su muerte Respecto a si pensaba en el día de su muerte, Chiche fue tajante: "La muerte me da terror. Todos mis pensamientos van ligados a la muerte; no es que la piense siempre, pero no me gusta la idea de morir", sentenció el periodista ante la pregunta que le realizó Ventura en la charla exclusiva para Secretos Verdaderos.