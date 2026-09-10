La herencia de Chiche Gelblung: el mapa de sus bienes y que ocurrirá con su patrimonio

La muerte de Chiche Gelblung marcó el final de una de las trayectorias más multifacéticas del periodismo argentino. No obstante, su partida da inicio a un entramado legal para determinar el destino de su patrimonio personal, sus proyectos empresariales y los derechos generados en décadas de trabajo en televisión, gráfica y radio.

A la par de la cuestión judicial, el debate sobre sus últimos años de vida tomó un giro inesperado tras las fuertes declaraciones de Jorge Rial respecto a sus finanzas.

Al hablar de la herencia de Gelblung , es fundamental separar su figura pública de su patrimonio real. Aunque su nombre fue sinónimo de incontables éxitos mediáticos, no todos los proyectos le pertenecían al momento de su muerte.

En el terreno de los portales y empresas, si bien fue uno de los grandes impulsores de, por ejemplo, MinutoUno, el sitio fue vendido al empresario Cristóbal López. Antes de su muerte, su principal vínculo empresarial era InfoVeloz (antes Diario Veloz), proyecto que dirigía en paralelo a sus labores en televisión y radio.

Por otro lado, el proceso sucesorio deberá auditar exhaustivamente sus bienes y finanzas. Esto implica relevar inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, activos financieros y participaciones societarias, para luego contrastarlos con las eventuales deudas y pasivos del periodista. A esto se le suma el gris de los derechos de autor sobre su vasto archivo. Las grabaciones, fotografías y programas producidos a lo largo de los años suelen estar sujetos a contratos previos con canales y productoras, por lo que no pasan automáticamente a formar parte de su herencia personal.

La línea sucesoria de la familia Gelblung

El periodista tuvo tres hijos. Archivo MDZ

Chiche conformó su familia junto a su esposa, Cristina Seoane, quienes estuvieron juntos alrededor de 50 años, y tuvieron tres hijos. Federico estuvo siempre más vinculado al ámbito empresarial y mediático, María se desempeñó como docente aunque también incursionó en tareas de producción, y Magdalena cultivó un perfil más público enfocado en el periodismo y el modelaje. A ellos se suman siete nietos que, si bien no entran en la línea sucesoria directa mientras vivan sus padres, fueron el pilar afectivo fundamental del conductor en su última etapa.

"Vivía al día": las últimas declaraciones de Jorge Rial

Mientras gran parte de la televisión elogiaba la pasión de Gelblung por la labor periodistica, Jorge Rial expuso el motivo detrás de su sobreexposición laboral a los 80 años.

"¿Y saben por qué se murió laburando? Porque necesitaba la guita. Tendría que haber estado disfrutando de la vida y tenía que salir de la clínica e ir corriendo al estudio porque vivía al día", sentenció de manera contundente.

"A los 80 años, Chiche tendría que estar disfrutando de los nietos, de los hijos, homenajeándolos. Por eso cuando yo escucho colegas y dicen, 'tenés tres laburos por día, ¿cuál es el problema? Hay que romperse el culo'. A cierta edad tenés todo el derecho del mundo a descansar, a estar con tu familia", expresó Jorge luego del fallecimiento de Gelblung.