Jazmín "La Cuerpo" despidió a Chiche Gelblung tras la viralización de su entrevista: "Fui la última"

La mediática supo ser una entrevistada frecuente en los sillones del periodista luego de su corto salto a la fama.

La partida de Chiche Gelblung sigue generando repercusiones. En las últimas horas, la modelo e influencer trans Jazmín Salinas, conocida como "La Cuerpo", utilizó sus redes sociales para despedir al histórico periodista con un emotivo mensaje. A través de su Instagram, compartió una foto de ambos en el estudio de AM 1030 Del Plata y reveló un dato que sorprendió a sus seguidores: asegura haber sido la última persona entrevistada por el conductor.

Cabe recalcar que, la influencer tuvo reiterados intercambios con el periodista hace un año atrás, cuando saltaba a la fama en redes sociales con su tema "Cuerperío" y luego de asegurar que Mauro Icardi le pedía fotos subidas de tono.

La despedida de La Cuerpo Jazmín junto a Chiche. La entrevista tuvo lugar el 8 de septiembre de 2025. IG @lacuerpooficial "Chiche Gelblung fue uno de los primeros y pocos periodistas que me abrió las puertas como artista", escribió Jazmín en su posteo, destacando que el periodista la tomó en serio y la guio desde sus comienzos, "cuando todavía nada de esto era real". Con palabras de profundo agradecimiento, la influencer reflexionó sobre su último encuentro: "Fui la última entrevistada por Chiche, nose si fue la vida, el destino o casualidad, pero todo pasa por algo amor".

En paralelo a esta sentida despedida donde prometió "elevar su legado siempre", comenzó a viralizarse un fragmento en video de un mano a mano para el ciclo News Digitales, "Chiche hace memoria", donde quedó en evidencia el estilo descontracturado e incisivo que caracterizaba sus charlas.

La última entrevista con Jazmín Salinas En esa ocasión, Salinas acorraló a Gelblung con preguntas íntimas sobre su historial amoroso y sexual, consultándole directamente si alguna vez había "gateado", si había estado con trabajadoras sexuales o con mujeres trans.