Gladys La Bomba Tucumana y Osvaldo Bazán protagonizaron un tenso cruce en El Trece

Gladys La Bomba Tucumana fue invitada para cenar con Juana Viale y allí tuvo un picante cruce con Osvaldo Bazán por la actualidad política del país.

Juana Viale se encuentra reemplazando a Mirtha Legrand en los programas del sábado por la noche y tuvo fuertes invitados. De la "mesaza" formaron parte Luis Machín, Gladys “La Bomba Tucumana”, Hernán Lacunza, Ingrid Grudke y Osvaldo Bazán.

Como es costumbre, se habló del presente de nuestro país en lo que respecta a la política y esto provocó un durísimo cruce entre la cantante y Osvaldo Bazán. La discusión se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando opiniones diversas entre los distintos usuarios.

La artista criticó a algunas figuras ligadas a La Libertad Avanza, como Virginia Gallardo y Lilia Lemoine: "Tengo a Virginia Gallardo, que es diputada de la nación; un día la escuché hablar dos palabras y se enterró ella sola. Después conozco a Lilia, que es impresentable; soy dueña de decir lo que quiera, me la recontra banco. En la sesión se están sacando fotos y peleando entre mujeres".

El picante cruce entre Gladys La Bomba Tucumana y Osvaldo Bazán Además, dejó en claro que tienen que tener más empatía con la gente humilde que no "sabe lo que es una tarjeta de crédito". Luego de esto, Osvaldo Bazán tomó la palabra y fue contundente: "Uno puede entender y empatizar con todos los que están mal, pero no sabría cómo hacer para que no estén mal".

Picante cruce entre Gladys La Bomba Tucumana y Osvaldo Bazán. Captura de video / El Trece. Allí la artista comenzó a enumerar diferentes escándalos que pusieron al Gobierno en la mira, como los viajes de Manuel Adorni, entre otros. El periodista le contestó y fue tajante: "Con honestidad solo no alcanza. Conocemos un montón de tipos que son deshonestos y los hemos votado igual muchas veces".