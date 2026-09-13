Una famosa artista confesó que quiere dar el salto a la política y sorprendió a todos: quién es

Una conocida artista confesó que evalua dar el salto al mundo de la política y explicó qué decisión tomaría con su carrera musical de concretarse su proyecto.

A lo largo de los años, diferentes figuras del espectáculo han querido incursionar en política y la más reciente es Virginia Gallardo. Sin embargo, en las últimas horas expresó su deseo una conocida artista y lo hizo durante un programa de televisión el sábado por la noche.

Se trata nada más y nada menos que de Gladys La Bomba Tucumana. La cantante estuvo de invitada en "La Noche de Mirtha", ciclo que está llevando adelante Juana Viale debido a la internación de Mirtha Legrand luego de un fuerte resfrío del que, afortunadamente, evoluciona de manera favorable.

En un momento, la nieta de La Chiqui le consultó a Gladys si sus ganas de incursionar en el mundo político chocarían con su carrera y allí la cantante fue contundente: "Si me meto de lleno, sería en mi provincia, y me retiraría para devolverle y estar cerca de la gente".

Gladys La Bomba Tucumana, la artista que quiere incursionar en política "Lo digo con mucha honestidad y la gente de Tucumán me conoce y sabe lo que soy como persona", expresó la artista. Además, no dudó en cuestionar a Virginia Gallardo y el rol que realiza en la Cámara de Diputados, cargo que asumió el 10 de diciembre del 2025.