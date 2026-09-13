Una famosa artista confesó que quiere dar el salto a la política y sorprendió a todos: quién es
Una conocida artista confesó que evalua dar el salto al mundo de la política y explicó qué decisión tomaría con su carrera musical de concretarse su proyecto.
A lo largo de los años, diferentes figuras del espectáculo han querido incursionar en política y la más reciente es Virginia Gallardo. Sin embargo, en las últimas horas expresó su deseo una conocida artista y lo hizo durante un programa de televisión el sábado por la noche.
Se trata nada más y nada menos que de Gladys La Bomba Tucumana. La cantante estuvo de invitada en "La Noche de Mirtha", ciclo que está llevando adelante Juana Viale debido a la internación de Mirtha Legrand luego de un fuerte resfrío del que, afortunadamente, evoluciona de manera favorable.
En un momento, la nieta de La Chiqui le consultó a Gladys si sus ganas de incursionar en el mundo político chocarían con su carrera y allí la cantante fue contundente: "Si me meto de lleno, sería en mi provincia, y me retiraría para devolverle y estar cerca de la gente".
Gladys La Bomba Tucumana, la artista que quiere incursionar en política
"Lo digo con mucha honestidad y la gente de Tucumán me conoce y sabe lo que soy como persona", expresó la artista. Además, no dudó en cuestionar a Virginia Gallardo y el rol que realiza en la Cámara de Diputados, cargo que asumió el 10 de diciembre del 2025.
Gladys, siempre que tiene la posibilidad, no duda en opinar sobre la actualidad del país y el sábado 12 de septiembre se mostró crítica por los escándalos que siguen rodeando al gobierno de Javier Milei, como pasó con los viajes de Manuel Adorni, entre otros.