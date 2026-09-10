Afirman que una famosa y querida artista se separó tras una larga historia de amor: los detalles

En LAM revelaron que una conocida artista se divorció de su marido y fue Pilar Smith la encargada de contar todas las novedades respecto al tema.

El mundo de la farándula quedó totalmente sorprendido luego de que en LAM anunciaron que una conocida artista le puso final a su historia de amor. Se trata de una cantante que se encuentra en estos momentos muy activa en la televisión.

Es nada más y nada menos que de Natalia Pastorutti, hermana de La Sole: "Se separó Natalia Pastorutti, que siempre tuvo muy bajo perfil, pero parece que la separación no es tan tranquila", comenzó diciendo el conductor de canal América.

Pilar Smith, por su lado, sumó una durísima información sobre esta sorpresiva separación: "Es una separación conflictiva, estaba casada con Andrés Manini. Se casaron en 2013, tuvieron dos hijos y eran de bajo perfil". Luego, comentó que "fue un amor de toda la vida que se terminó y se habla de un divorcio conflictivo".

Una conocida artista se separó de su pareja: el dato que dieron en LAM "No se están poniendo de acuerdo con la división de bienes y en el tema monetario. Hablamos con unos vecinos que aseguran que en este último tiempo se escuchaban muchas discusiones y gritos. Ellos vivían en un barrio cerrado y nos llegó información desde ese barrio que este último tiempo fue bastante complicado", comentó la panelista de LAM