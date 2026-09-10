Revelan lo peor que hizo la China Suárez cuando visitó a Mario Pergolini: los fuertes detalles

En las últimas horas salió a la luz una actitud de la China Suárez cuando visitó junto a Mauro Icardi el programa de El Trece.

En el año 2025 y en medio del fuerte escándalo con Wanda Nara, la China Suárez decidió visitar a Mario Pergolini en lo que fue la primera temporada de Otro Día Perdido. Allí la actriz habló de todo y casi un año después salió a la luz un polémico gesto que tuvo en el camarín.

Fue Marina Calabró quien contó esta información luego de lo que fue la visita de ella al programa de El Trece. La conductora de canal América contó los detalles de su visita en su programa de El Observador que realiza junto a Guido Záffora.

La periodista contó que un integrante de la producción le comentó que habían tenido problemas con las fotos que se pegan de los famosos que fueron durante todo el año a Otro Día Perdido: "A una le pusieron 'hdp roba maridos'". Marina confirmó que no había sido a la China Suárez, pero si fue partícipe de otra polémica con una imagen de Martín Cirio, conocido streaming.

La China Suárez y un escándalo que salió a la luz "A otra foto la destruyeron y la tuvieron que cambiar. Saben quién fue porque en el camarín hay una sola persona que es el invitado del día", contó Calabró. Posteriormente, confirmó que "la China Suárez destrozó la foto de Martín Cirio".