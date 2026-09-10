El fuerte susto de una reconocida actriz tras ser evacuada de un edificio que se incendió: "Me desesperé"

A través de sus redes sociales, relató cómo tuvo que escapar por las escaleras con su bebé en brazos en medio deL humo y el sonido de las alarmas.

Lo que parecía ser una jornada laboral de rutina para Juana Repetto terminó en una evacuación de emergencia. La actriz y creadora de contenido se encontraba en pleno proceso de maquillaje y peinado en el complejo Al Río cuando las alarmas del edificio comenzaron a sonar, obligándola a abandonar el lugar de inmediato junto a su hijo menor.

A través de sus historias de Instagram, Juana llevó tranquilidad a sus seguidores tras el tenso episodio, pero no escatimó en detalles sobre la angustia que vivió en el momento. "Se incendió el edificio. Evacuamos corriendo con el bebé por la escalera, una alarma que sonaba fuertísimo. Olor, humo. Y yo a medio hacer, así entre las mil personas evacuadas. Estamos bien", escribió en una primera publicación.

Los detalles del incendio La actriz comentó lo sucedido en sus redes. IG @juanarepettook Minutos más tarde, ya un poco más tranquila y siguiendo con su agenda, la actriz grabó un video para relatar el paso a paso de la odisea. Según explicó, el foco del fuego se dio en el piso 13, mientras que ella y su equipo se encontraban trabajando en el quinto. "En el momento yo estaba mitad rulos, mitad maquillada, con todos unos ganchos en la cabeza, y empieza una alarma muy fuerte. Vienen las chicas y me dicen 'hay que evacuar el edificio'", relató la influencer sobre los primeros instantes de confusión.

El mayor pico de tensión se dio a la hora de bajar, ya que la situación la agarró totalmente desprevenida: "Chimmy estaba en el piso, le estábamos por cambiar el pañal. Lo agarré y me fui por la escalera, la gente bajaba, algunos más relajados, otros más estresados, y el sonido era cada vez más fuerte. Yo no sabía en qué piso estaba el incendio, quería salir de ahí. Me desesperé mal, fue heavy".