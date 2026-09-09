Una reconocida actriz confesó que salió con Facundo Moyano y reveló los detalles: "No me copó"

La vedette sacó a la luz los pormenores de la noche que pasó en el departamento del político, pero una serie de situaciones impidieron que continuara.

Pasaron 15 años, pero el secreto salió a la luz. Esta vez, la protagonista del affaire fue Mónica Farro, quien sorprendió a todos al blanquear un encuentro íntimo que mantuvo con Facundo Moyano.

En medio de una charla con Ángel de Brito, decidió revelar los pormenores de esa noche. Todo comenzó por chat, hasta que el político decidió dar el siguiente paso: "Me mandó a buscar. Me mandó un auto", recordó Mónica sobre la logística para llegar al departamento que él tenía por la zona de San Telmo.

¿Qué pasó después de la cena? La velada, sin embargo, no tuvo los lujos extravagantes que muchos podrían imaginar. A la hora de comer, los gustos dividieron las aguas: "Él pidió comida. Se pidió un sushi y como a mí no me gusta, me pidió pollo", relató la rubia, marcando el tono casual que tuvo la cita.

Farro decepcionó a los presentes del romance y fue tajante. "No hubo sexo. Ni sexo, ni beso creo que tampoco", confesó. Ante la sorpresa de todos, explicó el motivo principal por el que la noche no pasó a mayores.

"No hubo feeling. Nos cagamos de risa, nos divertimos, nos contamos boludeces, pero se ve que si hubo un beso no me gustó, o no me interesó mucho. Me fui". Después de ese encuentro, mantuvieron el contacto por un tiempo, pero la falta de química hizo que la charla muriera naturalmente.