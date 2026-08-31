La causa contra Facundo Moyano suma un nuevo capítulo: declaran dos testigos clave
Miriam Puntonet y Victoria Arizaga se presentan este lunes en la fiscalía para dar su testimonio en la causa que involucra a Facundo Moyano.
La causa judicial que involucra al sindicalista y exdiputado Facundo Moyano suma un capítulo decisivo este lunes 31 de agosto. Miriam Puntonet y Victoria, madre y hermana de Candela Arizaga, declaran por la mañana en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N31 de la Ciudad de Buenos Aires para aportar detalles sobre la relación entre la influencer y el dirigente.
Con la citación de los familiares de Arizaga, la fiscalía completa la ronda de declaraciones requerida para determinar si existieron los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. En las instancias previas, el expediente sumó los testimonios de:
Personal médico y efectivos policiales intervencionistas.
Vecinos del inmueble.
La empleada doméstica de Moyano.
Una amiga cercana a la joven.
El testimonio de la familia se produce una semana después de que la propia Candela Arizaga se presentara el pasado 24 de agosto junto a su abogado, Roberto Herrera, para ampliar su declaración. En esa audiencia, la joven negó los hechos denunciados originalmente y calificó de "falso" haberle manifestado a la policía que fue víctima de episodios de violencia por parte del exlegislador.