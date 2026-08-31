La causa contra Facundo Moyano suma un nuevo capítulo: declaran dos testigos clave

Miriam Puntonet y Victoria Arizaga se presentan este lunes en la fiscalía para dar su testimonio en la causa que involucra a Facundo Moyano.

Con la citación de los familiares de Arizaga, la fiscalía completa la ronda de declaraciones requerida para determinar si existieron los delitos.

La causa judicial que involucra al sindicalista y exdiputado Facundo Moyano suma un capítulo decisivo este lunes 31 de agosto. Miriam Puntonet y Victoria, madre y hermana de Candela Arizaga, declaran por la mañana en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N31 de la Ciudad de Buenos Aires para aportar detalles sobre la relación entre la influencer y el dirigente.

Con la citación de los familiares de Arizaga, la fiscalía completa la ronda de declaraciones requerida para determinar si existieron los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. En las instancias previas, el expediente sumó los testimonios de: