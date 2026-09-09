Ronnie Wood sumó otro show en Argentina: dónde, cuándo y cómo comprar entradas

Este miércoles, Ronnie Wood anunció que sumará una nueva presentación en otra ciudad de Argentina. Además del concierto previsto para el 6 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires , el guitarrista de los Rolling Stones se presentará el domingo 8 de noviembre en el Teatro Metropolitano de Rosario, al frente de “Ronnie Wood & His Ammo Band” y con Imelda May como artista invitada.

Será el primer concierto de Wood como solista en Rosario y formará parte de un tour sudamericano que también tendrá presentaciones en Brasil y Chile.

El repertorio estará atravesado por “Fearless: The Anthology 1965-2025”, la colección de 38 canciones que el músico publicó en 2025 para recorrer seis décadas de carrera. El material abarca sus primeros pasos con The Birds, sus etapas en The Creation, Jeff Beck Group y Faces, su carrera solista y su recorrido junto a los Rolling Stones.

La colección también incorporó cuatro grabaciones inéditas, las primeras desde “I Feel Like Playing”, publicado en 2010. Entre ellas aparecen “Mother of Pearl” y una versión de “A Certain Girl” junto a Chrissie Hynde. Wood llegará al país después del lanzamiento de “Foreign Tongues”, el álbum de estudio número 25 de los Rolling Stones, estrenado el pasado 10 de julio.

La última visita de Wood al país había sido en 2016, cuando los Rolling Stones ofrecieron tres conciertos en el Estadio Único de La Plata como parte del “América Latina Olé Tour”. La banda se presentó cuatro veces en Argentina: 1995, 1998, 2006 y 2016 , con más de 900 mil espectadores en total.

Durante el “Hackney Diamonds Tour”, el guitarrista también utilizó sus redes sociales para agradecer a los argentinos que viajaron para acompañar al grupo durante sus conciertos en Estados Unidos.

Su regreso tendrá esta vez un formato diferente, con dos presentaciones al frente de su propia banda y un repertorio centrado en distintas etapas de su trayectoria.

Cuándo toca Ronnie Wood en Rosario y cómo comprar entradas

Ronnie Wood se presentará el domingo 8 de noviembre en el Teatro Metropolitano de Rosario. La preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzará el 10 de septiembre a las 12, mientras que la venta general estará disponible desde el 11 de septiembre a la misma hora, a través de Turbo Entrada.

Antes, el músico tocará el 6 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde quedan los últimos tickets disponibles. Para esa presentación, los clientes Santander Visa cuentan con seis cuotas sin interés.