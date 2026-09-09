Placa negra y silencio desgarrador: así anunció Crónica TV la muerte de Chiche Gelblung

El momento en el que Crónica TV comunicó el fallecimiento del periodista generó un enorme impacto en los usuarios de redes sociales.

La partida de Chiche Gelblung dejó en shock al espectáculo y al mundo de la televisión argentina, ya que durante años fue referente. El periodista falleció a los 82 luego de estar internado en el Sanatorio Los Arcos por problemas respiratorios que lo afectaron durante el último tiempo.

Jonatan Viale, Mario Pergolini, Jorge Rial y otros famosos se sumaron a la despedida del conductor mediante las redes sociales. Pero en las últimas horas se viralizó el momento en el que Crónica, lugar donde trabajaba, anunció la muerte y el clip generó un gran impacto en los usuarios de las redes sociales.

Mientras se encontraban al aire, la pantalla se puso negra junto con el escrito "Murió Chiche". En el instante en el que se encontraban repasando un hecho delictivo, el conductor pidió silencio e inmediatamente anunciaron el deceso del periodista.

El momento en el que Crónica anunció la muerte de Chiche Gelblung "Murió Chiche... Murió Chiche Gelblung, nuestro compañero, maestro, leyenda y una figura tan emblemática y querible", comenzó diciendo el conductor tras guardar unos segundos de silencio.