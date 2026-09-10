Yanina Latorre cruzó sin filtro a Elina Costantini y la dejó expuesta: "Chupapi... de un millonario"

Yanina Latorre reveló en El Observador cómo fue el fuerte enfrentamiento que protagonizó con Elina Costantini durante una gala benéfica. La conductora contó que la modelo la habría sacado de la pista de baile en dos oportunidades y relató el momento en que decidió confrontarla cara a cara.

El episodio ocurrió entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de agosto, durante una gala de la Fundación Paladini. Allí coincidieron Yanina y Elina, aunque, según contó la conductora, no tuvieron contacto inicialmente.

"Te voy a atender hoy Elina Costantini ", anticipó la conductoraantes de contar lo sucedido. En su relato también cuestionó una reciente tapa de la revista Hola protagonizada por la modelo. "Con esta tapa perdiste mis respetos, Hola. La grasada de hacernos creer que esta modelo devenida en chupap... de un millonario puede marcar el arte argentino y la tendencia, no, no y no", dijo sin filtros Latorre.

Luego se refirió a lo que había observado durante la gala : "Estaba la chica esta Elina Costantini que mide dos metros, hacían una subasta de perfumes... ¡Compró perfumes por 10.000 dólares! Pobre tipo, poniendo los 10.000 dólares para comprar dos perfumes de mierda... En toda la subasta ella levantaba y levantaba porque quería que la vean y la enfoquen. 'Soy mecenas del arte, ayudo a la gente, soy la solidaridad'".

Según Yanina, durante la fiesta ambas quedaron cerca. "Ella estaba en una mesa y yo estaba al lado de ella. No la saludé ni me saludó, no la crucé. Mide dos metros. Siempre estas minas millonarias están con un put... que las acompaña por todos lados, la lleva, la trae porque el señor no se para de la silla para bailar, ¿okey? Se ve que ella escucha mi descargo, ¿viste?", comentó la presentadora.

La conductora incluso imitó lo que, según ella, podría ser la manera de hablar de Elina. "Hola Bebuuuu, qué estás haciendo bebuuuu, estás planchando bebuuu, por qué planchás en el living bebuuu, porque dejó que Khalo mire las obras de arte bebuuuu". Y continuó con su relato: "Bueno, Bebu me cagó a culatazos. De cuarta. Ahí le salió la groncha que trae", continuó Yanina sin pelos en la lengua.

La presenatdor encaró sin filtro a Elina tras el episodio que vivieron en la fiesta. Instagram Elinacostantini.

Más adelante, Yanina describió el momento en que se produjo el enfrentamiento en la pista. "Yo estoy bailando, diosa, con un vestido, y de repente ella estaba como girando en la pista con un vestido inmundo, viste que se pone todas esas cosas caras, todas de brocatto con unas flores y con el puto que la acompañaba. Es tan ordinaria, es tan de cuarta, porque si te molesta algo llamame, le pedís el teléfono a Pía, encarame, vení a decirme", recordó la presentadora.

Después contó específicamente cómo se produjo el cruce: "En un giro, yo al lado de ella soy una sílfide porque es muy grandota, no hablo de peso ni de gordura, es muy alta. En un giro el tipo la suelta a propósito y ¡¡¡taaaa!! me saca de la pista. ¡Me saca de la pista! No quise hacer escándalo porque la gala era de una gente que quiero mucho y había mucha gente". "Entonces mi amiga Carolina me dice: 'Te lo hizo a propósito'. Y le digo 'no, no me vio'. Le di el beneficio de la duda", relató Yanina.

Sin embargo, Latorre aseguró que poco después volvió a ocurrir. "Vuelve, y me vuelve a sacar de la pista", afirmó la conductora. "Voy, le acerqué acá, a la cara, y le digo 'negra de mier..., vos querés escándalo. Porque mirá que yo no soy vos, yo no soy zorra, ni puta ni me levanto viejos millonarios'", relató Yanina sobre sus palabras. "Hizo así, se movió para el costado, se fue, siguió bailando y no me culateó más. ¡Acá me le puse, acá, en la cara!", enfatizó la presentadora.

Por último, Yanina Latorre volvió a mencionar un supuesto antecedente entre Elina Costantini y Anamá Ferreira y cuestionó nuevamente la actitud de la modelo. "Que sepan: Elina Costantini, como le hizo a Anamá Ferreira, que la hizo parir pobrecita cuando habían viralizado el audio, cuando te ve en vez de encararte te caga a trompadas, a culatazos, te empuja y no nació quién me asuste. ¿Sabés cómo fui y me le puse acá? No me culateó más. Una groncha, después se hace la fina", cerró diciendo la conductora.