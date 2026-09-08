El brutal exabrupto de Yanina Latorre contra la jugadora de Las Leonas que ninguneó a Lionel Messi

Una jugadora de Las Leonas fue criticada al hablar sobre el saludo del futbolista y Yanina Latorre la insultó duramente en pleno vivo.

Las Leonas lograron días atrás el tercer campeonato del mundo en hockey y el país se alegró por las jóvenes que participaron en el torneo. Las jugadoras recibieron saludos de diferentes personalidades y, entre los famosos que las felicitaron, se encontraba Lionel Messi, el capitán argentino que hace poco se retiró del seleccionado.

"A mí me molesta. Todo bien con la Selección de fútbol, pero como que todas querían que las salude Messi. Chicas, es Messi, o sea, no pasa nada", expresó en un programa. Posteriormente, lanzó la frase que causó polémica: "Lo importante es que está Lucha, estaba Mechi, estaba Ceci, bueno vos, Magui... Nuestra historia es más grande que la que tienen".

Los usuarios tomaron los dichos de la deportista como un ninguneo no solo al seleccionado de fútbol, sino también a Lionel Messi. En medio de todo esto, Yanina Latorre opinó y lanzó un brutal exabrupto que dejó helados hasta a sus propios compañeros que se encontraban con ella en El Observador: "Es una pelo... infradotada, no respetar al máximo ídolo argentino. Lucha Aymar no juega al hockey como Messi al fútbol y no es contra Lucha".

Yanina Latorre arremetió contra una jugadora de Las Leonas "Es una enana peroncha, conch... de las que odian a Messi", sentenció Yanina Latorre, causando un enorme impacto en las redes sociales. Pero esto no terminó allí, ya que la conductora siguió arremetiendo contra la campeona del mundo de hockey.