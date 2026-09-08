"Es imposible que no pruebe": la polémica teoría de Yanina Latorre sobre Leandro Paredes y los futbolistas

Con su estilo sin filtro, la figura mediática defendió la historia de amor de la pareja frente a los constantes rumores.

Yanina Latorre opinó sobre los rumores que rodean a las parejas de los futbolistas. / @ccamlilagalantee

Luego de que Camila Galante hablara públicamente sobre sus dos décadas de amor con Leandro Paredes y admitiera que atravesaron algunas crisis, Yanina Latorre dio su firme opinión al respecto. Desde su ciclo radial en El Observador, la conductora abordó los trascendidos que suelen rodear a los futbolistas y a sus parejas.

Leandro Paredes y Camila Galante están juntos desde la adolescencia y formaron una familia. @ccamilagalantee Firme: la opinión de Latorre sobre la relación de Leandro Paredes con su pareja "Son esos amores profundos que trascienden todo, son compañeros de vida. No sé si habrá hecho algo o no, mil veces hay rumores, la fácil es tirarle al jugador de fútbol una mina", comenzó señalando la periodista sobre la solidez de la relación que nació durante la adolescencia de ambos.

Camila y Leandro Paredes. Instagram: @ccamilagalantee. Asimismo, la comunicadora analizó la exposición mediática y el interés que despiertan los deportistas de élite:"Todas quieren estar ahí, la envidian a ella. Esto lo digo sanamente: si estás con la mina desde los 14 años y algún día algo va a agarrar".

En esa misma línea, Latorre profundizó su postura sobre la fidelidad en noviazgos tan extensos: "Si está con ella desde los 13 o 14 años es imposible que no pruebe otra cosa, lo digo con amor, es parte. La gente le pone una carga emotiva al sexo que no es tal, ellos tienen su manera de vincularse y punto".

Sin embargo, aclaró que no le consta ningún tipo de desliz por parte del mediocampista de la Selección Argentina y remarcó la fortaleza de la empresaria frente a las versiones externas.