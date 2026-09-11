La letal respuesta de Elina Costantini tras la polémica con Yanina Latorre: "Esa mujer"

La esposa de Eduardo Costantini respondió a la versión de Yanina Latorre sobre un supuesto cruce en una gala solidaria.

Elina Costantini decidió responder a las versiones sobre el supuesto enfrentamiento que protagonizó con Yanina Latorre durante una gala benéfica. La modelo fue consultada este viernes por Rodrigo Lussich en Intrusos y, lejos de entrar en detalles sobre lo ocurrido, aseguró que desconoce de qué se trata la situación.

"Hola querido mío. Te juro no sé ahora lo que se está inventando", comenzó Costantini en un mensaje que le envió al periodista de América TV. Luego, sostuvo que nunca tuvo trato con la conductora.

Esto fue lo que dijo Elina Costantini sobre Yanina Latorre en Intrusos "Te contesto sólo a vos porque somos amigos pero no conozco en prensa a esa mujer, jamás crucé una palabra con ella", afirmó la esposa de Eduardo Costantini.

El conflicto se habría originado durante un evento benéfico al que ambas asistieron. Según contó Latorre, mientras se encontraba bailando, Elina se acercó y le dio un caderazo que la hizo tambalear. De acuerdo con su versión, la situación se habría repetido en más de una oportunidad.

La empresaria aseguró que Yanina Latorre "está inventando" todo lo que ocurrió en la gale benéfica. Captura de pantalla Youtube El Observador 107.9. Frente a esto, Yanina Latorre aseguró que decidió enfrentarla y ponerle los puntos. Siempre según el relato de la conductora, Elina Costantini habría optado entonces por retirarse del lugar para evitar que la situación pasara a mayores.