De Las Pelotas a J Balvin: los lanzamientos musicales más destacados de la semana

En la segunda semana de septiembre, la agenda musical volvió a cargarse de novedades. Entre nuevos álbumes, colaboraciones, regresos y artistas que inauguran etapas, MDZ recomienda algunos de los estrenos más destacados de la semana para sumar a tu playlist.

La selección tiene al rock argentino como uno de sus protagonistas con el nuevo disco de Las Pelotas , aunque el pop también está presente con Maia Reficco, Mia Zeta, Isla de Caras y Mica Sotera . Por su parte, Camilo presenta su quinto álbum y Ricky Martin revisita parte de su repertorio acompañado por diferentes artistas. También hay encuentros que cruzan fronteras, como La T y La M junto a J Balvin , Teresa Parodi con Natalia Lafourcade y Agus Bernasconi, Lauta y Piso 21 .

Las Pelotas vuelve con Sin la piel , un álbum de 12 canciones que reúne sonidos clásicos y nuevas búsquedas de la banda dentro de un recorrido atravesado por el rock, la poesía y diferentes climas musicales. El trabajo propone una mirada sobre problemáticas contemporáneas y, al mismo tiempo, transita distintas dimensiones vinculadas con el amor, los vínculos y las experiencias que forman parte de la historia del grupo.

El tracklist está integrado por "Cuando ves alrededor", "Esperar el tiempo", "Sin la piel", "Tanto más", "El tren", "Todo lo que vivimos", "La bruma de otoño", "Las cosas que son", "Quiero verte", "Los dos", "Cubriéndote" y "Es clara".

A lo largo del álbum aparecen dúos vocales, campanas góticas, guitarras, un pasaje ferroviario y un regreso al reggae pesado con un ritmo relajado y acentuación en el contratiempo. "Todo lo que vivimos", por su parte, acelera el tempo con un estribillo marcado y una introducción de piano arpegiado.

Camilo presenta su quinto álbum, "Para Cuando Sean Mayores"

Después de anticipar el proyecto, Camilo lanzó Para Cuando Sean Mayores, su quinto álbum de estudio. El disco está compuesto por 13 canciones e incluye una colaboración con Evaluna y la participación especial de sus hijas, Índigo y Amaranto.

El álbum nació de la experiencia del músico colombiano como padre y de su intención de preservar el mundo interior de sus hijas. Sin tratarse de un trabajo infantil, las canciones fueron concebidas como una suerte de mapa que ellas puedan encontrar en el futuro y que, al mismo tiempo, invite a los adultos a reencontrarse con aspectos de su propia infancia.

Durante el proceso, Camilo regresó a recuerdos de cuando tenía ocho años: su árbol favorito, las calles que rodeaban su casa y el pavimento de la cuadra en la que vivía. Esa reconstrucción terminó convirtiéndose en una de las bases conceptuales del disco.

Ricky Martin revisita su repertorio en "ReVivo"

Ricky Martin presentó ReVivo, un EP de seis canciones que recupera composiciones de diferentes etapas de su trayectoria para llevarlas a nuevas producciones y colaboraciones. El proyecto reúne al cantante con Carín León en "A Medio Vivir", Kany García en "Asignatura Pendiente", Los Ángeles Azules y TINI en "Vuelve", Luan Santana en "Estranho", Grupo Frontera en "Tu Recuerdo" y Christian Nodal en "Fuego de Noche, Nieve de Día".

Maia Reficco expande "de visita" con nuevos videoclips

Después de publicar su EP debut de visita, Maia Reficco continúa desarrollando su universo audiovisual con el estreno del video de "ángel (de la guarda)". La canción combina capas vocales, percusiones y un ensamble de violines con matices de flamenco. Su letra aborda el desamparo y la ausencia de protección a partir de una plegaria que comienza acompañada por un fragmento de audio con la voz de la madre de Reficco.

El videoclip traslada esa búsqueda a un recorrido entre la ciudad y la naturaleza. La cantante atraviesa la noche porteña en auto y las imágenes urbanas se contraponen con escenas de campo. La transición de la noche al día marca el desenlace del relato.

Mia Zeta anticipa su álbum debut con "Crecer"

La cantautora y productora argentina Mia Zeta presentó "Crecer", primer adelanto de su próximo disco, Dónde Salir a Buscar. Coproducida por Gustavo Santaolalla, la canción aborda la madurez sin plantearla como un abandono de la infancia. El eje está puesto en convivir con la historia personal, conservar la curiosidad y aceptar las experiencias que forman parte del crecimiento.

En el plano musical, la guitarra de nylon y las cadencias folclóricas se combinan con baterías pop y electrónicas. La producción incorpora además un detalle particular: algunos sonidos de percusión fueron construidos a partir de grabaciones de lápices dibujando y hojas coloreándose, en relación directa con el concepto de infancia que atraviesa la composición.

La T y La M se une a J Balvin en "Qué Ironía"

Uno de los cruces de la semana tiene como protagonistas a La T y La M y J Balvin, quienes presentan por primera vez una canción juntos. "Qué Ironía" combina la cumbia del dúo argentino con el estilo del artista colombiano para contar una historia de desamor atravesada por las idas y vueltas de una relación.

La letra se concentra en aquellos vínculos que parecen haber llegado a su final, pero encuentran diferentes motivos para comenzar otra vez. Esa dimensión emocional convive con el ritmo de la cumbia y marca el punto de encuentro entre los universos musicales de los artistas.

Teresa Parodi y Natalia Lafourcade cantan juntas por primera vez

Teresa Parodi y Natalia Lafourcade unieron sus voces por primera vez en "Para toda la vida", una canción centrada en la memoria, el amor y aquello que permanece después de una despedida. La composición forma parte del camino iniciado por Parodi con su reciente álbum Hasta que amanezca. En este nuevo single, la autora argentina construye un relato alrededor de una presencia que continúa a través de las canciones, los recuerdos, los lugares compartidos y pequeños objetos que conservan una historia.

El tema presenta además una particularidad en su estructura: las primeras estrofas regresan hacia el final, aunque aparecen ordenadas de otra manera. Esa transformación funciona en relación con la propia idea de memoria que atraviesa la canción: volver sobre lo vivido para observarlo desde otro lugar.

Agus Bernasconi, Lauta y Piso 21 presentan "Te Quiero Así"

Agus Bernasconi, Lauta y Piso 21 se reúnen por primera vez en "Te Quiero Así", una cumbia pop que pone el foco en la aceptación dentro de una relación. La canción habla sobre elegir a otra persona sin intentar modificarla y aceptar tanto sus contradicciones como los cambios de humor, los días buenos y malos y las características que forman parte de su personalidad. Los tres proyectos confluyen sobre una melodía vinculada con la cumbia pop y una producción a cargo de Renzo Lucca.

Babasónicos elige "Miau" como nuevo corte de "Cuerpos Vol. 1"

Babasónicos presentó "Miau" como nuevo corte de difusión de Cuerpos Vol. 1, el álbum publicado en noviembre de 2025. La canción plantea una mirada sobre la frivolidad y la falta de profundidad de las relaciones actuales, en un contexto atravesado por las pantallas, la inmediatez y la pérdida del valor de la palabra. La banda tiene además dos presentaciones previstas para el 16 y 17 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Isla de Caras adelanta "Cosquilla" con "Las manos quietas"

Isla de Caras presentó "Las manos quietas", primer adelanto de Cosquilla, su próximo álbum. El nuevo material fue desarrollado como una producción completamente autogestionada y busca combinar el misterio de la noche porteña con el espíritu festivo que la banda encontró durante sus giras por Latinoamérica.

La canción se mueve entre la frustración, el desencuentro amoroso y el deseo. Un saxo de atmósfera nocturna acompaña el relato y forma parte de la identidad sonora elegida para comenzar a anticipar el próximo proyecto del quinteto.

Ainda reversiona "Alta suciedad" de Andrés Calamaro

Ainda, el dúo integrado por Esmeralda y Yago, presentó una nueva versión de "Alta suciedad", el clásico de Andrés Calamaro. La canción es el segundo adelanto de Himnos Nacionales Vol. 1, un próximo álbum dedicado a reversionar clásicos del rock argentino. Antes, el dúo había presentado su interpretación de "Canción para mi muerte".

Mica Sotera encuentra un nuevo sonido en "Punto de encuentro"

Mica Sotera lanzó Punto de encuentro, su segundo disco de estudio, creado y producido durante los últimos dos años. El álbum amplía el universo iniciado en su primer trabajo y se orienta hacia una sonoridad más expansiva y enérgica. Baterías, bajos, pianos y sintetizadores se combinan con elementos contemporáneos y referencias a la estética pop de los años 80.

Las canciones recorren historias propias y ajenas vinculadas con el amor, los encuentros, los procesos personales y diferentes escenas de la vida cotidiana. El concepto de "punto de encuentro" funciona como un espacio físico, emocional o simbólico en el que las personas coinciden.