Antes de su regreso a la Argentina, un tema de Bad Gyal se volvió tendencia en redes: las coreos virales

Bad Gyal se prepara para regresar a Argentina y, mientras se acerca su presentación en el Movistar Arena, “Más Cara” comenzó a ganar terreno en redes sociales con un nuevo desafío de baile. La artista catalana se presentará el próximo 14 de octubre en Buenos Aires como parte de su “Más Cara World Tour 2026”.

La bailarina e influencer Caro Blasi creó la coreografía de “Más Cara” e invitó a sus seguidores a replicarla. Como si fuera poco, las últimas horas, Guille Giles y Luchi Maidana también participaron del trend durante una transmisión en vivo de “Tu Música Hoy”.

La canción da nombre al segundo álbum de estudio de Bad Gyal y también a su actual gira mundial. El disco está integrado por 19 canciones y fue creado entre Miami, Puerto Rico, Colombia y España. El proyecto combina géneros como reggaetón, R&B, dancehall, merengue house y shatta jamaiquino. Entre sus canciones aparecen “Un Coro y Ya :)”, “La Iniciativa” y “Más Cara”.

El álbum cuenta con producción ejecutiva de Cromo X y reúne trabajos de Luny Tunes, Nely el Arma Secreta, Sky Rompiendo y Ovy On The Drums , entre otros. También incluye colaboraciones con Chencho Corleone, Ozuna, J Álvarez, De La Rose y Maureen.

El “Más Cara World Tour 2026” lleva al vivo las canciones del disco con nueva escenografía, coreografías y una puesta diseñada para acompañar el concepto del proyecto . “Empecé a ser Bad Gyal con 19 años y en estos diez años este trabajo tomó una velocidad fuertísima. Me siento más que nada una compositora, lo mío es la música, pero estoy detrás de todos los detalles de mi carrera. Mi proyecto soy yo”, expresó la cantante.

El concepto del álbum parte de lo que ella misma define como su “dream playlist”, con referencias a las músicas latinas y caribeñas que marcaron sus primeros años y continúan presentes en su identidad artística.

Cuándo toca Bad Gyal y cómo conseguir entradas

Bad Gyal se presentará el 14 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde llegará con su “Más Cara World Tour 2026”. Será la primera vez que la cantante se presente en ese estadio y el concierto combinará las canciones de su nuevo trabajo con temas de su trayectoria.

Las entradas para el show ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena.