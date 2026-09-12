Honda reanuda la fabricación de la histórica moto CUB en su planta bonaerense de Campana.

Honda vuelve a fabricar la Biz en Argentina: equipamiento, fecha y precio de la nueva 110

Honda vuelve a fabricar la Biz en Argentina: equipamiento, fecha y precio de la nueva 110

Honda anunció el regreso de la Biz 110 al mercado local con el inicio de su producción en la planta industrial de Campana. El hito coincide con el 20.º aniversario del comienzo de la fabricación de motocicletas de la marca en el país, proceso que se inició precisamente en 2006 con la primera generación de este modelo dentro del segmento CUB.

La preventa oficial de la nueva Biz 110 comenzará el 1 de octubre a través de la red de concesionarios oficiales a un precio sugerido al público de $4.006.500.

Honda vuelve a fabricar la Biz en Argentina: equipamiento, fecha y precio de la nueva 110 Honda Novedades tecnológicas, equipamiento y confort La nueva generación del modelo de la marca japonesa suma actualización técnica y soluciones de practicidad para los recorridos urbanos:

Motorización: Incorpora el sistema de inyección electrónica PGM-FI en reemplazo del carburador tradicional, optimizando la respuesta del motor y la estabilidad en el arranque.

Instrumental e iluminación: Suma un tablero totalmente digital con pantalla LCD de alta visibilidad y luces de posición con tecnología LED .

Espacios de guardado: Mantiene el baúl portaobjetos debajo del asiento con capacidad para albergar un casco (ahora con apertura integrada en la cerradura del encendido), compartimiento portaobjetos delantero, gancho para bolsas y conector USB-C. Nuevo esquema de frenos en el manillar Una de las modificaciones estructurales más destacadas en la arquitectura del modelo es la redistribución de los comandos del sistema de frenado: