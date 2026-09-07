Ford y su red promueven una campaña de colecta de alimentos en septiembre

Ford promueve anualmente una gran acción global de solidaridad, invitando a sus empleados y socios estratégicos a participar en proyectos sociales y de voluntariado. Este año, uno de los focos principales es la campaña “Ford Construyendo Juntos 2026 – Unidos por el Bien Común”, que tiene como meta recolectar más de 300 toneladas de alimentos. La iniciativa se lleva adelante en articulación con los más de 44 concesionarios de la Red Ford en todo el pais.

Durante todo el mes de septiembre, los concesionarios Ford funcionarán como puntos oficiales de recepción de alimentos no perecederos y canastas básicas. Asimismo, impulsarán acciones especiales en las áreas de ventas y posventa para dinamizar las donaciones.

Cualquier persona puede acercarse a un concesionario Ford y entregar su donación de alimentos no perecederos dentro de los horarios habituales de atención. La entrega de los insumos recolectados a las instituciones sociales seleccionadas por cada punto de venta se concretará a comienzos de octubre.

Ford y su red promueven una campaña de colecta de alimentos en septiembre “El año pasado, nuestra campaña recolectó más de 260 toneladas de alimentos y la meta para este año es superar las 300 toneladas. Queremos, con esto, dar una muestra más de solidaridad, uniendo las fuerzas de Ford, de nuestra red y de los clientes para promover la seguridad alimentaria, uno de los desafíos más urgentes para las poblaciones en situación de vulnerabilidad social”, destacó Raul Limongi, director de Ventas y Servicios de Ford América del Sur.

Una campaña a nivel global de Ford A nivel global, la campaña movilizará a más de 9.000 concesionarios de la marca. En 2025, la iniciativa reunió cerca de 900 toneladas de alimentos en todo el mundo.