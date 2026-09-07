El Toyota Land Cruiser 300 estrena motorización híbrida y se convierte en el más potente de su historia

El Toyota Land Cruiser 300 continúa evolucionando sin perder la esencia que lo convirtió en uno de los todoterrenos más reconocidos de Toyota. Ahora llega a la Argentina con importantes novedades en motorización, diseño, tecnología y seguridad, manteniendo los atributos de confiabilidad y desempeño off-road que han distinguido al modelo a lo largo de los años.

Con capacidad para siete pasajeros, el nuevo Land Cruiser 300 se lanza en dos versiones: VX HEV y GR-S, con propuestas diferenciadas tanto por su motorización como por su equipamiento y configuración. Por primera vez en sus más de 70 años de historia, Land Cruiser tiene una versión híbrida que además cuenta con equipamiento exclusivo como techo solar con apertura eléctrica, dos pantallas de entretenimiento de 11,6 pulgadas para las plazas traseras y llantas de aleación de 20 pulgadas.

La GR-S, en tanto, refuerza su perfil todoterreno con llantas de 18 pulgadas, una puesta a punto específica de suspensión y dirección y bloqueo de diferencial delantero y trasero. Además, incorpora detalles exclusivos de diseño exterior e interior inspirados en Toyota Gazoo Racing.

La principal novedad de esta actualización es la incorporación del primer sistema híbrido desarrollado para el Land Cruiser 300 . Esta nueva versión combina un motor V6 naftero biturbo de 3,5 litros con un motor eléctrico de alta respuesta (i-FORCE MAX), integrados mediante una transmisión automática de 10 velocidades y un sistema de tracción integral permanente (4WD). El conjunto entrega una potencia máxima combinada de 464 CV, lo que lo convierte en el Land Cruiser más potente de la historia.

Además de mejorar sus prestaciones, la nueva motorización mantiene intactas las capacidades off-road que caracterizan al modelo. La entrega inmediata de torque del motor eléctrico mejora la aceleración, la respuesta a baja velocidad y el control en situaciones todoterreno, sin comprometer la confiabilidad y durabilidad características de Land Cruiser. Acelera de 0 a 100 km/h en aproximadamente 6,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.

Por su parte, la versión GR-S mantiene el motor V6 turbodiésel, que entrega 304 CV de potencia y 700 Nm de torque. Se combina con una transmisión automática de 10 velocidades y un sistema de tracción integral permanente, ofreciendo una respuesta contundente tanto en ruta como en los terrenos más exigentes. Acelera de 0 a 100 km/h en aproximadamente 8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h. Gracias a su elevado torque disponible desde bajas revoluciones, la versión GR-S ofrece una destacada respuesta y desempeño todoterreno, reafirmando el carácter aventurero y la robustez que históricamente distinguen a Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser híbrido

Diseño exterior del Toyota Land Cruiser: robustez y sofisticación

El nuevo Toyota Land Cruiser 300 mantiene el diseño robusto que caracteriza históricamente al modelo, combinado con una imagen sofisticada y funcional, pensada para preservar sus capacidades todoterreno. La posición elevada de la parrilla y los faros delanteros contribuye a reducir el riesgo de daños durante la conducción off-road, mientras que el diseño de los paragolpes favorece el paso por terrenos exigentes. La versión VX incorpora nuevos paragolpes delanteros y traseros de diseño exclusivo. Además, suma las insignias Beyond Zero que identifican su nueva motorización electrificada. Por su parte, la GR-S mantiene una estética exclusiva inspirada en Toyota Gazoo Racing, con elementos específicos que refuerzan su carácter deportivo y todoterreno.

Interior del Toyota Land Cruiser: belleza funcional y confort

Bajo el concepto de “belleza funcional”, el diseño interior de la nueva Land Cruiser 300 combina confort y practicidad con una disposición pensada para facilitar la conducción en todo tipo de terrenos. El panel de instrumentos superior de base horizontal permite al conductor reconocer con mayor facilidad la posición del vehículo, incluso al transitar por caminos en mal estado. A su vez, el panel de instrumentos, la consola central y las molduras de las puertas tienen suaves acolchados y una estructura envolvente que brinda una mayor sensación de confort y seguridad a los ocupantes.

Con capacidad para siete pasajeros en ambas versiones, la nueva Land Cruiser 300 incorpora asientos diseñados para mejorar la ergonomía y la comodidad a lo largo de todo el viaje. Los delanteros cuentan con regulación eléctrica y el del conductor agrega memoria para tres posiciones y el sistema “easy access”. Además, tanto la primera como la segunda fila disponen de asientos calefaccionados y ventilados. En la versión VX, están tapizados en cuero natural y ecológico de color negro, mientras que la GR-S combina negro y rojo e incorpora el distintivo de la versión en los apoyacabezas delanteros.

El volante también fue diseñado para favorecer la operación y el confort durante la conducción, con una forma que mejora la sensación de agarre. Revestido en cuero y calefaccionado, cuenta con regulación eléctrica en altura y profundidad y comandos de audio. En la versión GR-S suma el distintivo de la versión en su parte inferior.

El climatizador automático digital de cuatro zonas permite regular de manera independiente la temperatura para el conductor, el acompañante y los pasajeros de la segunda fila. Su panel de control fue diseñado para ofrecer una operación intuitiva y una buena visibilidad de las funciones. La versión VX incorpora, además, techo solar eléctrico, que aporta mayor luminosidad al habitáculo.

En el espacio trasero, la configuración de tres filas combina el confort para los pasajeros con la versatilidad necesaria para diferentes usos. Los asientos de la tercera fila pueden rebatirse eléctricamente y quedar completamente al nivel del piso, ampliando la capacidad de carga y permitiendo adaptar el espacio de acuerdo con las necesidades de cada viaje.

Tecnología y equipamiento

La nueva Land Cruiser 300 renueva la presentación de la información frente al conductor con un display de información múltiple con pantalla de 12,3 pulgadas, que permite visualizar de manera clara los principales parámetros del vehículo y la conducción. A su vez, mantiene el Head-Up Display, que proyecta información relevante directamente en el campo de visión del conductor, favoreciendo la concentración en el camino.

En el centro del habitáculo, la pantalla multimedia de 12,3 pulgadas concentra las principales funciones de conectividad y entretenimiento. Se complementa con cargador inalámbrico para smartphones compatibles y un sistema de audio premium JBL con 14 parlantes. El equipamiento tecnológico también está orientado a facilitar la conducción en diferentes condiciones. La cámara de visión panorámica 360° y el Monitor Multi-Terreno con visualización 3D permiten observar el entorno del vehículo y complementan la visibilidad del conductor, especialmente al transitar por terrenos de mayor dificultad.

El confort y la tecnología se extienden también a los pasajeros. La versión VX mantiene las dos pantallas de entretenimiento de 11,6 pulgadas para las plazas traseras, ubicadas en los respaldos de los asientos delanteros.

Además, ambas versiones cuentan con sistema de ingreso inteligente Smart Entry, encendido por botón Push Start y portón trasero eléctrico con función manos libres, entre otros elementos de equipamiento.

Capacidades Off-Road

Fiel al ADN Land Cruiser, la nueva versión híbrida fue desarrollada para mantener las mismas capacidades todoterreno que distinguen al modelo. La tracción integral permanente con diferencial central Torsen y bloqueo de diferencial trasero se complementan con avanzados sistemas electrónicos de asistencia para enfrentar diferentes superficies y condiciones de conducción.

Entre ellos se destacan: Multi-Terrain Select, Multi-Terrain Monitor, Crawl Control, Control Activo de Tracción (A-TRC), Asistente de descenso en pendientes (DAC), Asistente de arranque en pendientes (HAC). La incorporación del sistema híbrido permite aprovechar el torque instantáneo del motor eléctrico para mejorar la capacidad de avance sobre terrenos de baja adherencia, arena, barro y superficies rocosas. La versión GR-S incorpora una puesta a punto exclusiva de suspensión y dirección desarrollada para maximizar el desempeño fuera de camino, brindando un mayor nivel de control, estabilidad y precisión de manejo. A diferencia de la versión VX, GR-S suma a su equipamiento el bloqueo de diferencial delantero.

Seguridad: Toyota Safety Sense para cada aventura

El nuevo Land Cruiser 300 incorpora en sus dos versiones el paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense, que incluye Sistema de Pre-Colisión Frontal (PCS), Control de Velocidad Crucero Adaptativo de rango completo (ACC), Alerta de Cambio de Carril (LDA) con asistencia de mantenimiento de carril y Luces Altas Automáticas Adaptativas (AHS).

Además, suma diferentes tecnologías de asistencia a la conducción, entre ellas Monitor de Punto Ciego (BSM), Asistencia de Salida Segura (SEA), Alerta de Tráfico Trasero (RCTA) y sensores de estacionamiento delanteros y traseros con asistente de frenado (PKSB). También incorpora cámara trasera con detección de peatones, control de estabilidad (VSC), control de balanceo de tráiler (TSC) e indicador de presión de neumáticos (TPMS).

El equipamiento de seguridad se completa con 10 airbags: dos frontales, dos de cortina, cuatro laterales delanteros y dos de rodilla, además de frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) y asistencia de frenado (BA).

Garantía

Como todos los vehículos Toyota, Land Cruiser 300 también está dentro de Toyota 10, el programa que permite extender la garantía hasta por 10 años o 200.000 km. La garantía también aplica sobre los componentes del sistema eléctrico: baterías, convertidor – inversor, unidad electrónica de control, entre otros. Nuestros clientes cuentan además con el respaldo de la Red de Concesionarios Toyota en todo el país, y su servicio post venta, altamente capacitado y asegura una disponibilidad de repuestos permanente.

Colores

La gama de colores de la nueva Land Cruiser 300 está compuesta por la siguiente paleta de colores:

Versión VX: Blanco perlado (070), Bronce Metalizado (4V8), Gris Plata Metalizado (1F7), Gris Oscuro Metalizado (1G3) y Negro Mica (218).

Versión GR-S: Blanco perlado (070), Gris Oscuro Metalizado (1G3) y Negro (202).

Precios: con vigencia a partir del 1 de septiembre de 2026