Kia amplía su gama de modelos electrificados con el K4 Hybrid

Kia amplía la gama de sistemas de propulsión del K4 con la llegada del nuevo K4 Hybrid para los clientes europeos. Disponible en las versiones de carrocería Hatchback y Sportswagon, esta nueva variante combina el diseño atrevido, el espacioso interior y la tecnología avanzada del K4 con las ventajas de un sistema de propulsión híbrido.

Está previsto que la producción del K4 Hybrid comience el 15 de octubre de 2026, lo que hará aún más amplia la oferta de vehículos electrificados de Kia en el segmento C europeo.

Presentado por primera vez en Europa en septiembre de 2025, el K4 se ofrece en dos versiones: un Hatchback de líneas dinámicas y un Sportswagon versátil, concebido para proporcionar espacio adicional que satisfaga las necesidades cotidianas y familiares.

Qué motores tiene el Kia K4 Ambas versiones de carrocería están dotadas de serie con un completo equipamiento, que incluye tecnologías avanzadas de conectividad y de asistencia al conductor. La versión GT-Line, la más alta de la gama, aporta un carácter más deportivo gracias a características específicas como el volante de tres radios, las levas de cambio, las llantas de aleación de 17 o 18 pulgadas y, en acabado negro brillante, las carcasas de los retrovisores, los estribos y las molduras de los pasos de rueda.

Actualmente, el K4 está disponible con un motor naftero con tecnología híbrida ligera T-GDI de 1,0 l y 115 CV, y variantes de 150 y 180 CV del motor naftero T-GDI de 1,6 l. El nuevo sistema de propulsión híbrido-completa la gama con un motor GDI de 1,6 l. La potencia combinada del sistema es 154 CV y la caja de cambios es de doble embrague con seis velocidades. Este híbrido constituye una opción electrificada más a la amplia oferta de sistemas de propulsión del K4.