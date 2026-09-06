Škoda presenta la nueva edición especial de su SUV

Škoda amplía su exitosa gama SUV Karoq con un nuevo modelo Black Edition, el tope de gama. Presentado para celebrar la producción del Karoq número un millón, este nuevo modelo cuenta con el equipamiento más completo jamás ofrecido en un Karoq, brindando una excelente relación calidad-precio a los compradores.

Disponible para pedidos a partir del 1 de octubre de 2026, el nuevo Karoq Black Edition se basa en el ya generoso equipamiento del modelo insignia actual, el SportLine Edition. Exteriormente, el nuevo Black Edition incorpora llantas de aleación Vega negras de 19 pulgadas, barras de techo, retrovisores y parrilla del radiador en negro, y paragolpes deportivos delanteros y traseros. Los clientes del Black Edition también se benefician de una pintura metalizada disponible en una gama monocromática, un difusor trasero y la inscripción Škoda y Karoq en negro en el portón trasero.

En el interior, la Black Edition se distingue por sus asientos de cuero Sportline Suite, un amplio techo panorámico de cristal y revestimiento del techo en negro. También incluye de serie iluminación interior LED con el logotipo de bienvenida de Škoda, volante deportivo multifunción de cuero calefactable de 3 radios (con levas para la caja de cambios DSG) y pedales de aluminio. Los asientos delanteros y traseros calefactables y el climatizador trizona garantizan el máximo confort para todos los ocupantes, independientemente de la estación del año, mientras que el sistema de sonido CANTON ofrece una claridad excepcional para los amantes de la música.

Karoq Black Edition SUV La edición Black Edition también destaca por su tecnología y su experiencia de conducción. Incorpora de serie faros LED Matrix completos con sistema de iluminación frontal adaptativa, función de iluminación en curvas y luz para condiciones climáticas adversas, además de un parabrisas calefactable. Para garantizar que la Black Edition sea tan emocionante de conducir como atractiva a la vista, cuenta con control dinámico del chasis y dirección progresiva de serie.

El nuevo Karoq Black Edition estará disponible con cuatro opciones de motorización, incluyendo transmisión DSG y tracción integral. Los clientes que prefieran nafta podrán elegir el motor 1.5 TSI de 150 CV con caja de cambios manual de seis velocidades o DSG de siete velocidades, o bien un motor 2.0 TSI de 190 CV con transmisión DSG de siete velocidades y tracción integral de serie.