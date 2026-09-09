La automotriz Honda inicia la producción de la Biz 110 en su planta de Campana, con preventa a partir del 1 de octubre y un precio de $4.006.500.

Honda anunció que iniciará la producción de la Biz 110 en la planta de Campana.

La automotriz Honda anunció el regreso del modelo Biz al mercado argentino y anunció que comenzó a producir la moto Biz 110 en la planta de Campana. La preventa se iniciará el 1 de octubre a través de la red oficial de concesionarios de la marca.

La nueva Biz 110 llega con cambios en tecnología. Entre sus principales incorporaciones figura el sistema de inyección electrónica PGM-FI, que permite un arranque estable y una respuesta suave del motor. El equipamiento incluye un tablero LCD y luces de posición LED. Para el uso cotidiano, el modelo dispone de un baúl bajo el asiento con capacidad para guardar un casco, además de un compartimiento delantero, un gancho portaobjetos y un puerto USB-C.

La nueva generación también modifica el sistema de frenos. La Biz 110 incorpora comandos de freno en ambas manetas del manillar y elimina el tradicional pedal de freno trasero. La configuración se complementa con el sistema de freno combinado CBS.

20 aniversario El regreso de la Biz coincide con el aniversario de la producción de motocicletas de Honda en el país. En 2006, la primera generación del modelo comenzó a fabricarse en Argentina y marcó el inicio de la actividad industrial de la compañía en este segmento. Honda cumple este año 20 años de producción nacional de motocicletas y 48 años de presencia en el mercado argentino.

La nueva Biz 110 estará disponible en colores Blanco, Azul, Gris y Rojo. La preventa comenzará el 1 de octubre con un precio sugerido de $4.006.500 y una garantía de 3 años.