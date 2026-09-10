Una familia mendocina necesitó casi $1,5 millones para no ser pobre en agosto

Junto al dato de la inflación, la DEIE dio a conocer el costo para una familia de la Canasta Básica Total y Alimentaria durante el octavo mes del año.

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer este jueves la inflación de agosto y también el valor de la Canasta Básica Total y Alimentaria, las cuales permiten calcular los ingresos que necesita una familia para no quedar por debajo de la línea de pobreza o de indigencia.

Según los datos, una familia mendocina de cuatro personas necesitó generar ingresos por $1.473.773,67 para ubicarse por encima de la línea de la pobreza, mientras que para evitar la indigencia debe contar con ingresos de al menos $614.072,36.

En el caso de una persona individual, la canasta básica total sugirió que para no ser pobre necesitó en septiembre de $476.949,41, mientras que para no ser indigente el valor se fijó en $198.728,92.

La evolución de la Canasta Básica Total para una familia mendocina a lo largo de los últimos meses. DEIE El incremento en la CBT para una familia de 4 personas (un jefe de 35 años, su cónyuge de 31, una hija de 8 y un hijo de 5) en relación a julio fue de $37.253,85, lo que representa una suba mensual del 2,5%.

La Canasta Básica Total (CBT) representa el conjunto de bienes y servicios que satisfacen las necesidades comunes de la población, teniendo en cuenta los hábitos de consumo de una población determinada. Por lo tanto, los hogares que cuenten con un ingreso menor al valor de la Canasta Básica Total se encuentran por debajo de la línea de pobreza.