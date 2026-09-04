"¡Y que viva la Patria, carajo!": la obra que revive una década clave de la historia argentina

La obra de Gastón Yaryura recorre desde el regreso de Perón hasta Malvinas a través de una familia, con memoria, política, amor y desencuentros.

Las funciones son los sábados de septiembre a las 22 en el Teatro El Vitral, ubicado en Rodríguez Peña 344, CABA.

La historia argentina entre 1973 y 1982 vuelve a escena desde una mirada íntima con ¡Y que viva la Patria, carajo!, la obra escrita por Gastón Yaryura que transita su tercera temporada. La propuesta, dirigida por Ezequiel Castillo, se presenta todos los sábados de septiembre a las 22 en el Teatro El Vitral, en la Ciudad de Buenos Aires.

Una familia frente a la historia A través de los integrantes de una familia argentina, la obra reconstruye una década marcada por acontecimientos que dejaron profundas huellas en la sociedad. El regreso de Juan Domingo Perón, la violencia política, el golpe de Estado, la dictadura y la Guerra de Malvinas aparecen integrados a una historia donde lo político convive con los vínculos personales.

Betty Bermúdez, actriz. Uno de los principales atractivos de la propuesta está en llevar los grandes acontecimientos históricos al terreno cotidiano. En lugar de presentar una reconstrucción distante, la obra pone el foco en las emociones, los conflictos y las relaciones de una familia atravesada por un contexto que modifica sus vidas. La ternura, el humor, el dolor y los desencuentros forman parte de un relato profundamente humano.

Memoria, amor y desencuentros La obra recibió una muy buena respuesta de la crítica, que destacó especialmente esa capacidad para abordar momentos decisivos de la historia argentina desde una perspectiva cercana y emotiva.

Nicolás Fernández Gareri. El elenco está integrado por