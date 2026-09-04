Comprar un departamento en Buenos Aires: cuáles son las zonas más caras y las más accesibles

El mercado inmobiliario de Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Gran Buenos Aires (GBA) mantiene importantes diferencias de precios según la ubicación, el tipo de propiedad y la cantidad de ambientes . Un relevamiento realizado por la Universidad de San Andrés (UdeSA) y Mercado Libre , a partir de las publicaciones activas en la plataforma, permite conocer cuánto cuesta actualmente comprar un departamento en las distintas zonas del área metropolitana.

Según los datos correspondientes a agosto de 2026 , el precio mediano de los departamentos en CABA alcanzó los US$2.630 por metro cuadrado , el valor más elevado entre las cuatro zonas analizadas. En el GBA Norte , el precio llegó a US$2.208 por m² , mientras que en el GBA Sur se ubicó en US$1.629 y en el GBA Oeste , en US$1.538 por m² .

En comparación con julio, los precios de los departamentos bajaron 0,7% en CABA, 0,5% en GBA Norte y 0,4% en GBA Oeste . En GBA Sur, en cambio, registraron una leve suba del 0,1%.

Si se toma la comparación interanual , los valores mostraron movimientos moderados: 1,4% en CABA, 1,8% en GBA Norte, 1,3% en GBA Oeste y 2,7% en GBA Sur .

Dentro de la Ciudad de Buenos Aires también existe una marcada diferencia entre barrios. Núñez encabeza el ranking de los departamentos más caros , con una mediana de USD 3.436 por metro cuadrado. Le siguen Palermo (US$3.421) y Belgrano (US$3.319).

Núñez, el barrio donde se encuentra el Monumental de River, es el más caro de CABA

También aparecen entre los barrios con valores más elevados Devoto, Villa Urquiza, Recoleta, Villa Crespo y Caballito, con precios medianos que se ubican entre US$2.525 y US$2.820 por m².

Balvanera, el barrio más barato de la Ciudad de Buenos Aires

En el otro extremo del ranking se encuentra Balvanera, que registró el precio mediano más bajo de la Ciudad, con US$ 1.667 por metro cuadrado. Después aparecen:

San Nicolás: US$1.759 por m².

Monserrat: US$1.881 por m².

Flores: US$1.925 por m².

Cuáles son los municipios más caros del GBA Norte

En el norte del conurbano, Vicente López registró el precio más alto, con una mediana de US$2.970 por m². Le siguieron: San Isidro (US$2.727) y Tigre (US$2.702).

En el extremo contrario, José C. Paz fue el municipio con los departamentos más económicos dentro de GBA Norte, con US$1.100 por m². Por encima se ubicaron San Miguel (US$1.568) y General San Martín (US$1.646).

Qué zonas aumentaron más de precio durante el último año

El relevamiento también permitió identificar los mayores incrementos interanuales. Entre los municipios del Gran Buenos Aires, Ezeiza fue el que más aumentó, con una suba del 8,8% en el precio de los departamentos.

En la Ciudad de Buenos Aires, el mayor incremento correspondió a Chacarita, donde el valor de los departamentos aumentó 10,2% interanual.

La demanda inmobiliaria también mostró una caída

Además de los precios, el informe de UdeSA y Mercado Libre registró un cambio en el comportamiento de la demanda. El documento señaló que "la recuperación de la actividad del sector se interrumpió, con caídas tanto respecto del mes previo como en la comparación interanual”.

En julio de 2026, la cantidad de contactos generados por publicaciones de departamentos en venta en CABA cayó 12,6% frente a julio de 2025 y 12,1% respecto de junio de este año.

Según el relevamiento, se trató de la primera caída interanual después de cuatro meses consecutivos de crecimiento.