Buena noticia para septiembre: cuánto baja la factura de la luz

Desde el EPRE informaron que la Nación actualizó los precios de la energía que impactarán en la factura de la luz. De cuánto será el beneficio.

La baja en la factura de la luz será entre $200 y $14.000.

Septiembre arranca con un alivio inesperado para el bolsillo. Mientras Nación actualizó los precios mayoristas de la energía, amplió también los beneficios para los hogares con subsidio y eso hará que la factura de luz llegue con descuento en Mendoza.

El impacto promedio de la actualización en la provincia es del 2,7% si se miran todas las categorías. Pero ese número no se siente igual para todos. El Valor Agregado de Distribución, el VAD que define la Provincia, no se tocó. El movimiento viene del componente nacional y de un cambio clave en el esquema de subsidios.

En promedio la baja de la factura d ela luz es del 2,7%. Rodrigo D'Angelo / MDZ Baja la factura de la luz La Secretaría de Energía de la Nación publicó el 1 de septiembre las resoluciones 221, 222 y 223. Allí fijó los nuevos valores mayoristas que entran en los cuadros tarifarios desde este mes y redefinió las reglas del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, el SEF.

A partir de esta medida, el bloque de consumo con ayuda pasa de 150 kWh a 200 kWh al mes para septiembre. Y sobre ese bloque se aplica una bonificación extraordinaria del 25%, más alta que el 16,59% que rigió en agosto. Es decir, más consumo subsidiado y con un descuento mayor.

Los nuevos cuadros tarifarios, aprobados por el EPRE en la Resolución 189/2026, rigen para todos los consumos registrados desde el 1 de septiembre e incorporan tanto la actualización mayorista como las compensaciones.