Buena noticia para septiembre: cuánto baja la factura de la luz
Desde el EPRE informaron que la Nación actualizó los precios de la energía que impactarán en la factura de la luz. De cuánto será el beneficio.
Septiembre arranca con un alivio inesperado para el bolsillo. Mientras Nación actualizó los precios mayoristas de la energía, amplió también los beneficios para los hogares con subsidio y eso hará que la factura de luz llegue con descuento en Mendoza.
El impacto promedio de la actualización en la provincia es del 2,7% si se miran todas las categorías. Pero ese número no se siente igual para todos. El Valor Agregado de Distribución, el VAD que define la Provincia, no se tocó. El movimiento viene del componente nacional y de un cambio clave en el esquema de subsidios.
Baja la factura de la luz
La Secretaría de Energía de la Nación publicó el 1 de septiembre las resoluciones 221, 222 y 223. Allí fijó los nuevos valores mayoristas que entran en los cuadros tarifarios desde este mes y redefinió las reglas del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, el SEF.
A partir de esta medida, el bloque de consumo con ayuda pasa de 150 kWh a 200 kWh al mes para septiembre. Y sobre ese bloque se aplica una bonificación extraordinaria del 25%, más alta que el 16,59% que rigió en agosto. Es decir, más consumo subsidiado y con un descuento mayor.
Los nuevos cuadros tarifarios, aprobados por el EPRE en la Resolución 189/2026, rigen para todos los consumos registrados desde el 1 de septiembre e incorporan tanto la actualización mayorista como las compensaciones.
De cuánto será el descuento
Según el comunicado oficial, en el caso de los usuarios residenciales beneficiarios del SEF, el impacto de la actualización se verá atenuado por la bonificación extraordinaria del 25%, por lo que registrarán una reducción promedio en sus facturas que oscilará entre el 0,5% y el 6%, según el nivel de consumo. En términos económicos, esto representa una disminución aproximada de entre $2.700 y $14.000 por bimestre.
En el caso de los usuarios residenciales sin subsidio, las facturas registrarán una reducción de entre el 0,35% y el 0,8%, según el nivel de consumo. En términos económicos, esto representa una disminución aproximada de entre $200 y $9.000 por bimestre.
Bodegas, frigoríficos y secaderos: sigue el plan para estabilizar la factura
Además, el EPRE recordó que continúa el mecanismo para actividades con consumo muy estacional. Bodegas, mosteras, sidreras, conserveras, secaderos, pulperas y frigoríficos pueden adherir para repartir los picos de gasto de luz a lo largo del año y suavizar la factura.
El sistema es voluntario, se tramita ante la distribuidora y hay que renovarlo cada año. Está pensado para usuarios T1 Pequeñas Demandas Generales y T2 Grandes Demandas.
Los interesados pueden simular el efecto en su boleta en http://www.epremendoza.gob.ar, en el apartado de estabilización por estacionalidad, y ver si les conviene sumarse antes de la próxima temporada alta.