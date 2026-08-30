Aumentos de septiembre: qué servicios suben y cuánto habrá que pagar desde el martes
Colectivos, trenes, subte, peajes, prepagas, colegios privados, agua, internet y alquileres tendrán ajustes durante septiembre. Luz, gas y combustibles siguen pendientes.
Septiembre comenzará con una nueva serie de aumentos que impactará sobre los gastos fijos de los hogares. Ya están confirmadas subas en transporte público, peajes, prepagas, colegios privados, agua, telecomunicaciones y alquileres, mientras todavía resta conocer la actualización de las tarifas de electricidad y gas y qué ocurrirá con los impuestos que inciden sobre los combustibles.
Transporte: aumentan colectivos, trenes y subte
Desde el 1° de septiembre, los colectivos que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires subirán 4,1% y el boleto mínimo con SUBE registrada llegará a $887,99. En las líneas que dependen de la provincia de Buenos Aires, el pasaje mínimo será de $1.158,97. Los trenes metropolitanos también tendrán un fuerte ajuste: viajar en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur será 14,29% más caro, con un boleto mínimo que pasará de $420 a $480.
El subte porteño tendrá, a su vez, una suba de 4,1% y la tarifa general con SUBE registrada pasará de $1.621 a $1.753. Los peajes administrados por AUSA también aumentarán 4,1%. De esta manera, el transporte será uno de los rubros que más presión sumará durante el mes para quienes utilizan diariamente más de un medio para trasladarse.
Alquileres, colegios privados y prepagas
Los contratos que todavía permanecen alcanzados por la antigua Ley de Alquileres tendrán en septiembre una actualización anual de 35,52%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación. En educación, los colegios privados que reciben aporte estatal aplicarán otro incremento: será de 4,2% en la Ciudad de Buenos Aires y de 2,5% en la provincia de Buenos Aires.
Las empresas de medicina prepaga también comunicaron nuevos ajustes. Los incrementos informados se ubican entre 1,9% y 3,1%, dependiendo de la compañía, el plan contratado y, en algunos casos, la región. OSDE anunció subas de entre 1,9% y 2,3%; Hospital Italiano, 2,1%; Swiss Medical, 2,2%; Hospital Alemán, 2,3%; Avalian, 2,5%; Galeno, entre 2,3% y 2,8%; Omint, hasta 2,9%; y Sancor Salud, entre 2,4% y 3,1%.
Agua, internet, luz y gas
La tarifa de agua de AySA aumentará 2,3%, mientras que los servicios de internet, televisión por cable y telefonía tendrán ajustes que rondarán el 2,5%, según la empresa y el plan contratado. La lista, sin embargo, todavía puede ampliarse: resta que se oficialicen los nuevos cuadros tarifarios de electricidad y gas y la actualización de los impuestos a los combustibles. Así, septiembre arrancará con aumentos en transporte, vivienda, educación, salud y comunicaciones que volverán a incidir sobre el presupuesto mensual de los hogares.