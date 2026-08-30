Una pareja mendocina volvió a hacer historia al completar el desafío más extremo del UTMB

Chila Pérez y Martín Balliro completaron por segunda vez la exigente PTL de la UTMB, un desafío extremo de más de 300 kilómetros y 25.000 metros de desnivel. La mendocina Mariana Fernández fue la mejor argentina en la prueba central.

Martín Balliro y Silvina “Chila” Pérez Marti volvieron a escribir su nombre en la historia del deporte al completar por segunda vez el extremo desafío PTL, en el Ultra Trail Mont Blanc (UTMB). La pareja mendocina fue la única representante nacional y logró completar la exigente prueba PTL en 134:09:20 horas. Por otro lado, la mendocina Mariana Fernández concluyó en el puesto 58° entre las damas en el evento central.

La imagen de la pareja mendocina cruzando el arco de Chamonix volvió a repetirse, ya que los atletas habían obtenido el mismo logro en 2024, en una tarea titánica que fue repetida este año. Además, se convirtieron en la primera pareja argentina en repetir la hazaña por segunda vez.

El desafío lleva a los competidores a recorrer el macizo granítico de los Alpes, en un desafío que pone a prueba no solo la capacidad física, sino también mental y de trabajo en equipo.

El increíble desafío que atravesó por segunda vez la pareja mendocina La Petite Trotte à Léon (PTL) es el desafío más exigente de la ultramaratón de montaña (UTMB) que tiene lugar en los Alpes y atraviesa Francia, Italia y Suiza. El desafío se basa en el compromiso mental, el trabajo en equipo y la aventura.

La PTL es una competición por equipos para 2 o 3 miembros inseparables y que se apoyan mutuamente, sin clasificación final.